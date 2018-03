TASR

L. Mikuláš rozdáva nádoby na biologický odpad do rodinných domov

V priebehu nasledujúcich týždňov sa nádoba na odpad ujde do každého domu aj v ostatných častiach mesta.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Liptovský Mikuláš 26. marca (TASR) - Zamestnanci liptovskomikulášskych Verejnoprospešných služieb (VPS) v pondelok začali s roznášaním nádob na biologicky rozložiteľný odpad do rodinných domov v mestskej časti Bodice. V priebehu nasledujúcich týždňov sa nádoba na odpad ujde do každého domu aj v ostatných častiach mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Liptovskomikulášania tak už nebudú odpad zo záhrad zhromažďovať do igelitových vriec ako doteraz a aj manipulácia s ním bude o niečo efektívnejšia. Na zber lístia, trávy či konárov budú ľudia používať zberné nádoby hnedej farby označené štítkom bioodpad. "Peniaze na hnedé kontajnery získala radnica z eurofondov. Za 700.000 eur, ktoré dostalo mesto z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nakúpi okrem nádob pre domácnosti aj technika pre kompostáreň," uviedla hovorkyňa.

Odvoz zo zberných nádob zabezpečia VPS podľa termínov stanovených na vývoz zeleného odpadu v Plánovacom kalendári na rok 2018. Po pridelení nádoby na bioodpad už nebude možné ukladať zelený odpad do vriec. "Do nádoby na bioodpad patrí tráva, burina, drobné konáre, lístie či zvyšky ovocia a zeleniny, ktoré potom idú do kompostárne. Tu sa vytvorí v priebehu zhruba dvoch až troch rokov kompost, ktorý používame napríklad na humusovanie trávnikov," doplnil riaditeľ VPS Liptovský Mikuláš Dušan Grešo.

Obyvatelia mesta však budú môcť i naďalej využívať možnosť odniesť biologický odpad na zberné dvory na Podtatranského a Okoličiansku ulicu. Podľa hovorkyne prichádza do úvahy aj kalendárny zber bioodpadu na jar a v jeseni jeho uložením do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré bývajú umiestnené na stanoviskách v termínoch uvedených v plánovacom kalendári.