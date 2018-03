TASR

Quentin J. Tarantino vytvára kultové filmové diela

Najnovší film Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood vypovedá o tragédii, ktorá sa odohrala 8. augusta 1969 v Los Angeles.

Na archívnej snímke Quentino Tarantino. — Foto: TASR/AP

Knoxville/Bratislava 27. marca (TASR) - Renomovaný americký scenárista, režisér a dvojnásobný držiteľ Oscara Quentin Tarantino je tvorcom kultových filmov. V utorok 27. marca má 55 rokov.

Quentin Jerome Tarantino sa narodil 27. marca 1963 v mestečku Knoxville v americkom štáte Tennessee. Detstvo neprežíval najlepšie, lebo ich otec opustil krátko po jeho narodení a tak zostal sám so svojou vtedy 17-ročnou matkou. Vychovávala ho najmä stará mama. Stal sa rebelom a keď ho vyhodili zo školy, zamestnal sa ako vyhadzovač v pornokine, čo poznamenalo aj jeho tvorbu. Zapísal sa aj do hereckej školy, ale nejaký veľký úspech mu to neprinieslo.

Ako milovník filmov písal scenáre a v roku 1987 natočil s Craigom Hamannom svoj prvý film - My Best Friend's Birthday. Filmovanie dopadlo katastrofálne a ešte aj polovica snímky zhorela pri požiari štúdia, kde sa film strihal. Keď sa za úplne banálny priestupok dostal na osem dní do väzenia, v spoločnosti zločincov spoznal, ako vyzerá život kriminálnika. Tento pobyt neskôr zúročil vo svojich scenároch a filmoch, ktoré sa odohrávajú v kriminálnom prostredí. Po prepustení napísal scenár k filmu Natural Born Killers (Takí normálni zabijaci), ktorý v roku 1994 zrealizoval režisér Oliver Stone dosť svojsky, a tak sa od tohto filmu Tarantino dištancoval.

Následne napísal scenár o upíroch v Mexiku s názvom From Dusk Till Dawn (Od súmraku do úsvitu). Ten v roku 1996 sfilmoval režisér Robert Rodriguez. Za scenár filmu True Romance (Pravdivá romanca) získal 35.000 amerických dolárov, ktoré vložil do svojho prvého skutočného filmu - Reservoir Dogs (Gauneri) z roku 1992, kedy si napísal scenár a sám ho aj režíroval. Príbeh snímky sa točí okolo jednej lúpeže. Gauneri sa stali veľkým hitom. Film sa dostal až na prestížny filmový festival vo francúzskom Cannes. Nie všade ale prijali štýl tejto snímky. Tarantino sa však stal senzáciou v americkom filmovom Hollywoode.

Medzitým jeho starší scenár Pravdivá romanca nakrútil režisér Tony Scott a Tarantino bol s výsledkom veľmi spokojný. V holandskom Amsterdame napísal scenár k filmu, ktorý mu vytvoril kult a stal sa jedným z najúspešnejších filmov 90. rokov minulého storočia. Keď si však producenti prečítali scenár k Pulp Fiction (Pulp Fiction: Historky z podsvetia), boli najprv zdesení, ale keďže bol Tarantino vtedy v kurze, nechali ho film nakrútiť. Ako hercov obsadil Harveyho Keitela, svoju obľúbenú herečku Umu Thurmanovú, Samuela L. Jacksona, Brucea Willisa a Johna Travoltu. Film mal svoju premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes v roku 1994 a hneď vyhral Zlatú palmu a preslávil svojho tvorcu po celom svete. Snímka je spletencom troch príbehov - historiek - z podsvetia. Ich spojením a najmä prepletením príbehov vznikol geniálny scenár, za ktorý dostal Tarantino Oscara. Príbehy ukazujú zločincov z pohľadu toho, že aj oni sú len ľudia a majú svoje záujmy, názory a že robia veci, ktoré my robíme bežne.

Tarantino sa predstavil aj ako herec v jednej epizódnej úlohe vo filme režiséra Roberta Rodrigueza Desperado (1995) a hlavnú úlohu hral spolu s Georgeom Clooneym vo filme na základe vlastného scenára From Dusk Till Dawn (Od súmraku do úsvitu, 1996). Spolutvorcom scenára a réžie bol pri poviedkovom filme Four Rooms (Štyri izby, 1995). Nasledoval ďalší jeho autorský filmový počin Jackie Brown (Jackie Brownová - 1997), sfilmovaný príbeh knihy jeho obľúbeného spisovateľa Elmora Leonarda. Po dokončení snímky Kill Bill (2003) chcel Tarantino najprv režírovať bondovku, potom urobiť svoj vlastný televízny seriál a ešte viaceré ďalšie projekty. Stal sa "guest director" vo filme Roberta Rodrigueza Sin City (Sin City - mesto hriechu, 2005). Úspešným je aj jeho film Inglourious Basterds (Nehanební bastardi, 2009).

Najnovší film Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood vypovedá o tragédii, ktorá sa odohrala 8. augusta 1969 v Los Angeles. Zločinec a skrachovaný hudobník Charles Manson nariadil členom svojej komunity, aby zaútočili na dom herečky Sharon Tateovej. Jeho stúpenci brutálne zavraždili päť osôb v dome vrátane manželky režiséra Romana Polanského Tateovej, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva. Premiéra filmu je naplánovaná v USA 9. augusta 2019, presne na 50. výročie smrti Sharon Tateovej.