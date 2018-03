V prístupe k liečbe TBC je Slovensko príkladom pre ostatné

TASR

V prístave k liečbe TBC je Slovensko príkladom pre ostatné

Primár oddelenia pneumológie a ftizeológie Národného stavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo V. Hágoch potvrdil, že za týmto poklesom je treba vidieť dlhodobú prácu s pacientmi.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vyšné Hágy 27. marca (TASR) – Počet prípadov ochorenia na tuberkulózu (TBC) vlani na Slovensku klesol takmer o pätinu. Primár oddelenia pneumológie a ftizeológie Národného stavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič potvrdil, že za týmto poklesom je treba vidieť dlhodobú prácu s chorými pacientmi.

"Je to mravčia práca všetkých, od všeobecných lekárov, spádových pneumológov až po ústavnú liečbu. Zároveň po prepustení z ústavnej liečby pacient odchádza, avšak má zabezpečeného pľúciara. Okrem toho, v marginalizovaných komunitách a rómskych osadách máme vytrénovaných asistentov osvety zdravia, ktorí dohliadajú a monitorujú pacienta a motivujú ho, aby sa vyliečil," objasnil Solovič. Dodal, že problémom okolitých krajín, kde je zvýšený počet prípadov, je práve fakt, že pacient po nasadení liečby s ňou prestane a nikto ho nesleduje ani nemotivuje, aby sa vyliečil. V tomto smere je Slovensko podľa neho vzorom pre ostatné krajiny.

"Bolo to vidieť v krajinách západnej Európy, kde sa okolo roku 2000 zrútil systém dohľadu TBC. Pacient mnohokrát po prepustení nešiel k špecialistovi, šiel k obvodnému lekárovi, často sa ani nehlásil a liečba bola predčasne ukončená," konštatoval Solovič. Zároveň upozornil, že liečenie TBC netrvá dva týždne ako pri bežných infekčných ochoreniach, ale aj po prepustení z ústavných podmienok sa pacient lieči zhruba pol roka.

"Druhé veľké plus zo Slovenska je šetrenie kontaktov. To znamená, že ak máme pacienta, ktorý je infekčný, má otvorenú formu TBC, v priemere on nakazí ďalších desať ľudí. A aj týchto ďalších desať potrebujeme vyšetriť, aby sa nestalo, že z každej osady budeme riešiť jedného, toho prepustíme a vtedy prídu ďalší. Treba naraz podchytiť všetkých, ktorých mohol nakaziť a začať ich liečiť," zdôraznil Solovič s tým, že na Slovensku sú pozitívne príklady, kedy v niektorých osadách či obciach bol niekoľko rokov po sebe výskyt tuberkulózy a po preliečení všetkých, ktorí mohli prísť s chorobou do styku, tam nezaznamenali lekári viac ako desať rokov jediný prípad TBC.

Vlani bolo do Národného registra TBC zaevidovaných takmer 250 prípadov, čo je o 47 menej ako v roku 2016. Najviac ochorení na TBC bolo pritom na východe Slovenska, naopak najmenej v Trnavskom kraji. Na tuberkulózu minulý rok zomrelo 15 pacientov.