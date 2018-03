TASR

Novinári sa v Košiciach zaoberajú zobrazovaním Rómov v médiách

Účastníci seminára v utorok (27.3.) navštívia obce Rankovce v okrese Košice-okolie a Kojatice v okrese Prešov, kde sa oboznámia s projektmi svojpomocnej výstavby domov či sociálneho podnikania.

Košice 26. marca (TASR) – Zobrazovanie Rómov v médiách je témou dvojdňového seminára, ktorý pre novinárov pripravila slovenská mimovládna organizácia Človek v ohrození. Podľa koordinátora programov sociálnej integrácie Martina Vavrinčíka sa okrem iných tém venujú aj rómskej problematike a sociálnemu začleňovaniu na Slovensku.

"Často pri našej práci prichádzame do kontaktu s novinármi, reagujeme na rôzne mediálne výstupy a vidíme, že dialóg medzi ľudskoprávnym sektorom a novinármi môže byť užitočný," uviedol Vavrinčík s tým, že podujatie zorganizovali, aby lepšie pochopili, ako médiá spracovávajú túto problematiku, s čím sa stretávajú, aké typy dilem a problémov musia riešiť.

"Zároveň im chceme ponúknuť pohľad na to, ako my vnímame tú realitu, čo zažívame v komunitách a akým spôsobom vieme spoločne pracovať na tom, aby sme verejnosti vedeli poskytnúť lepšie informácie," doplnil Vavrinčík.

Práca novinárov je podľa jeho slov veľmi hektická a väčšinou sa do rómskych osád dostávajú, keď sa deje niečo výnimočné. "Väčšinou sú to rôzne negatívne situácie, či už je to nejaká kriminalita, alebo konflikt a podobne. V hektickom čase, keď tam prídu, nie je priestor na to, aby sme dlhšie diskutovali o tom, prečo sa takáto situácia stala, čo k tomu v minulosti viedlo, alebo prečo sa tí ľudia nejakým spôsobom správajú. Chceli sme vytvoriť priestor na väčšiu diskusiu o niektorých hlbších dôvodoch situácie vo vylúčených komunitách," vysvetlil Vavrinčík.

Podľa predsedníčky občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu Ireny Bihariovej sa zobrazovanie Rómov v médiách v ostatných rokoch zlepšilo. "Približne od roku 2009, odkedy to pozorujem ja, kedy prevládal 'bulvarizujúci' obraz o Rómoch a mala som občas pocit, že si časť novinárskej obce doslova vyhľadáva možno pre verejnosť chytľavé, ale 'bulvarizujúce' témy a podáva veľmi skreslený obraz o Rómoch, tak dnes už tá tendencia výrazne opadá," skonštatovala Bihariová.

