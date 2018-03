TASR

Ľudia si môžu uplatniť daňovú úľavu na príspevky vložené do 3. piliera

V praxi to znamená, že ak si ľudia do tretieho piliera posielajú aspoň 15 eur mesačne, môžu si znížiť daňový základ o 180 eur.

Daňový úrad v Košiciach. Ilustračná snímka. — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 26. marca (TASR) - Blížia sa posledné dni, kedy je možné podať daňové priznanie a uplatniť si aj daňovú úľavu na príspevky vložené do tretieho piliera. Potrebné je to však vyznačiť v daňovom priznaní alebo o to požiadať svojho zamestnávateľa.

Z daní sa dajú odpočítať vklady do výšky 180 eur ročne. Úspora tak môže dosiahnuť 34,20 eur každý rok. "Daňová úspora je jedným z motivátorov, pre ktorý ľudia vyhľadávajú tretí pilier. Ďalším lákadlom je samotné zhodnocovanie investícií a príspevky firiem, ktoré prispievajú svojim zamestnancom na budúci dôchodok," konštatuje prezident Asociácie doplnkových dôchodcovských spoločností a člen predstavenstva NN Tatry - Sympatia Martin Višňovský.

V praxi to znamená, že ak si ľudia do tretieho piliera posielajú aspoň 15 eur mesačne, môžu si znížiť daňový základ o 180 eur. Ak má človek zmluvu uzatvorenú po roku 2014, stačí o to požiadať zamestnávateľa. Pri staršej zmluve si vie daňovú úľavu zaistiť dodatkom účastníckej zmluvy.

V minulosti sa dalo podľa správcovských spoločností ušetriť ročne až 24.000 slovenských korún (796,65 eura). Zníženie daňovej úľavy v rámci tretieho piliera považujú správcovské spoločnosti za nie práve najšťastnejšie rozhodnutie. To je podľa nich jedným z dôvodov, prečo si v tomto pilieri sporí v súčasnosti iba 30 % Slovákov. Na porovnanie, v susednom Česku si takto na dôchodok sporí až 85 % práceschopných ľudí. Priemerný Slovák má v treťom pilieri nasporených okolo 2300 eur.

"Počet účastníkov v doplnkovom dôchodkovom systéme je malý aj kvôli nízkej finančnej gramotnosti a slabej podpore štátu, o ktorej Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností nepretržite rokuje," dodal Višňovský.