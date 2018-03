Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Chlapec s hitom Pošta dostal šancu na nový život. Slovensko sa spojilo a spravilo pre neho túto nádhernú vec

Osud mladého súťažiaceho zarezonoval Slovenskom aj Českom. Lackova „Pošta“ sa stala hitom.

Lacko Angyal — Foto: Repro foto YouTube

BRATISLAVA 26. marca - Na obrazovkách televízie Markíza pred niekoľkými týždňami odštartoval ďalší ročník speváckej súťaže SuperStar. Ako každý aj tento so sebou prináša okrem talentov aj rôzne životné príbehy. Výnimkou nie je ani pokorný, bezprostredný a najmä bojovný Lacko Angyal. Ten síce už pred niekoľkými dňami získal za odprezentovanie vlastnej piesne s názvom „Pošta“ zlatý lístok signalizujúci postup do ďalšieho kola, avšak jeho ťažký osud rezonuje doteraz. Lacko má síce iba 17 rokov, no správanie dospelého. Chce sa totiž postarať o svoju mamičku a o to, aby sa im lepšie žilo.

Dobrí ľudia aj v zlých časoch stále existujú. Dôkazom je, že sa dokázali spojiť a prispieť Lackovi a jeho mamine na lepší život. Sumu, ktorú sa v rámci zbierky televízie Markíza podarilo vyzbierať, si mladý muž v piatok v relácii Teleráno vypočul od moderátorov. Nádherných 32 000 eur znelo číslo, ktoré od dojatia rozplakalo aj samotného Lacka. Nie je to však konečná suma, zbierka sa v piatok neskončila a tak sa uvidí, koľko si nakoniec Lacko s maminou odnesú.