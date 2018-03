TASR

Dnes o 15:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní RegioJet posilní počas veľkonočných sviatkov autobusy aj vlaky

Množstvo spojov je už v súčasnosti podľa koordinátora PR a komunikácie spoločnosti Martina Žarnovického vypredaných.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 26. marca (TASR) - Počas Veľkej noci zažívajú vlaky a autobusy súkromného dopravcu RegioJet jeden z najväčších náporov cestujúcich. Množstvo spojov je už v súčasnosti podľa koordinátora PR a komunikácie spoločnosti Martina Žarnovického vypredaných.

"Snažíme sa pre zvládnutie náporu cestujúcich nasadiť do prevádzky všetky vozne, ktoré máme k dispozícii. Posilové vozne dávajú naši dispečeri do predaja ešte aj 24 hodín pred odchodom vlaku," opísal Žarnovický. Tieto sa následne podľa jeho slov zobrazia cestujúcim v rezervačnom systéme, na webových stránkach a v mobilnej aplikácii.

"Medzi Prahou a Bratislavou vypravujeme počas Veľkej noci až osemvozňové súpravy, medzi Prahou, Žilinou, Tatrami a Košicami na vybraných spojoch dokonca 13 až 15-vozňové súpravy, ktoré naraz prevezú viac ako 600 cestujúcich," vyčíslil Žarnovický.

RegioJet zároveň posilňuje aj svoje autobusové spoje, a to najmä na linkách z Prahy do Brna, Bratislavy a Budapešti. Tiež z Bratislavy do Nitry a Banskej Bystrice a na dvojnásobný počet posilní aj autobusy z Prahy cez Brno do Košíc.

"Našimi vlakmi a autobusmi cestuje na Veľkú noc najviac cestujúcich z Českej republiky na východné Slovensko. Ide zväčša o pracujúcich a študujúcich, ktorí sa na sviatky vracajú domov za rodinou," opísal Žarnovický.

Vysoký počet cestujúcich zaznamenáva dopravca aj na linkách do Bratislavy. "Títo cestujúci tu často prestupujú na ďalšie vlaky a autobusy, ktoré ich rozvezú ďalej po celom Slovensku. Veľký počet študujúcich cestuje domov na Slovensko najmä z Brna," uviedol.