TASR

Dnes o 15:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Román J. Banáša vydalo najväčšie a najstaršie vydavateľstvo v Indii

V týchto dňoch uvádza Banášov román Kód 1 pod názvom Jerusalem Se Kasmir Tak (Z Jeruzalema do Kašmíru) vydavateľstvo Rajpal and Sons so sídlom v New Delhi.

Na archívnej snímke Jozef Banáš. — Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 26. marca (TASR) - Pred nedávnom vyšiel slovenskému autorovi Jozefovi Banášovi vo vydavateľstve Destek Istanbul román Zóna nadšenia. V týchto dňoch uvádza Banášov román Kód 1 pod názvom Jerusalem Se Kasmir Tak (Z Jeruzalema do Kašmíru) vydavateľstvo Rajpal and Sons so sídlom v New Delhi. Ide o najväčšie a najstaršie vydavateľstvo v Indii, založené v roku 1912.

"Publikuje významných domácich a zahraničných autorov akými sú Jiddu Krishnamuerti - najvýznamnejší duchovný učiteľ 20. storočia v Indii, Ruskin Bond, Jaswant Sing, Dalajláma, Benazir Bhutto, Abdul Kalam, prezident Indie, Sarvépali Kridhakrisnan, profesor etiky na univerzite v Oxforde, Amritlal Nagar, Narendra Modi, predseda vlády Indie, nositelia Nobelovej ceny Amartya Sen, Patrick Modiano a ďalší," povedal pre TASR Jozef Banáš na margo vydavateľstva, ktoré ročne vydáva 1600 titulov.

Román uviedol na slávnostnom večere veľvyslanec SR Žigmund Bertók a Miira Johri, riaditeľka vydavateľstva, ktoré po prvý raz uvádza na indický trh slovenského autora. "Román Kód 1 o pravdepodobnom pôsobení Krista v Indii má svojou doslova explozívnou témou predpoklad stať sa hitom nielen v Indii, ale vo všetkých krajinách, kde žijú Indovia hovoriaci hindčinou respektíve urdčinou," komentovala Johri vydanie Banášovho románu, ktorému sa otvorila cesta nielen do Indie. "Tento trh ide od Indie, kde máme zmluvy s 1200 kníhpectvami, cez Južnú Afriku, USA, Veľkú Britániu, Austráliu, Fidži, Zimbabwe, arabské krajiny, Pakistan a mnohé ďalšie. Keďže pán Banáš nám udelil práva na jeho výhradné zastupovanie v hindčine a máme zmluvy s najväčšími svetovými distributérmi Ingram a Amazon, tento viac ako polmiliónový trh sa mu otvára," dodala. Z úspechu slovenského autora sa teší aj prekladateľ Amrit Mehta. Vyslovil nádej, že po románe Kód 1 sa mu podarí preložiť pre tento obrovský trh aj romány Kód 9 a Kód 7.

"Dostať sa medzi autorov vydavateľstva Rajpal and Sons je sen. Bol som príjemne prekvapený kvalitou otázok týkajúcich sa nielen mojich kníh, ale aj situácie v Európe. V čase, kedy doma vybíjame vzácnu verejnú energiu na pominuteľný boj o moc, ja som počas nedávnej návštevy v Turecku a teraz v Indii míňal energiu na šírenie dobrého mena mojej vlasti," komentoval svoje turné Banáš, ktorý je sedemnástym medzinárodnom titulom najprekladanejším slovenským autorom. V súčasnosti pracuje na románe Odchádzanie z času - Štefánik, ktorý má uviesť v predvečer 100. výročia vzniku ČSR.