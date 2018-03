TASR

Spišská Nová Ves pokračuje v rekonštrukcii miestnych komunikácii

V rámci najväčšieho projektu obnovy dostáva novú podobu približne desať kilometrov ciest a päť kilometrov chodníkov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jana Vodnáková

Spišská Nová Ves 26. marca (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves pokračuje v tomto roku v rozsiahlej rekonštrukcii miestnych komunikácií. V rámci najväčšieho projektu obnovy dostáva novú podobu približne desať kilometrov ciest a päť kilometrov chodníkov.

„Investícia v objeme 5,9 milióna eur je realizovaná spoločnosťou Eurovia SK, a.s., Košice, ktorá je víťazom verejného obstarávania. Zhotoviteľovi bude mesto následne počas desiatich rokov v rovnomerných splátkach splácať investičný náklad,“ informoval vedúci oddelenia výstavby a dopravy na Mestskom úrade (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi Peter Susa.

Komunikácie boli vybraté na obnovu podľa technického stavu a dopravnej dôležitosti. Realizácia prác si vzhľadom na charakter a rozsah vyžaduje rozsiahle dopravné obmedzenia. "Snažíme sa však eliminovať úplné uzávierky na minimum. Na Baníckej ulici je však potrebné zrealizovať aj celé podložie, preto je potrebná celková uzávierka. Krátkodobým úplným uzávierkam komunikácií sa však z technologického a logistického dôvodu nevyhneme pri definitívnej pokládke asfaltových vrstiev na všetkých rekonštruovaných komunikáciách. Dočasné obmedzenia pre motoristov však budú určite vyvážené celkovým pozitívnym efektom, ktorý bude po rekonštrukcii,“ zdôraznil Susa.

Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj ďalšie organizácie, ktoré by to rady využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patrí aj Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS), a.s., ktorej vedenie sa v spolupráci s mestom dohodlo na obnove poruchových vodovodov a kanalizácií na vybraných uliciach a následne na termínoch realizácie, kde mesto plánuje rekonštrukciu ciest a chodníkov.

"Týmto postupom prác sa eliminuje poškodzovanie zrekonštruovaných komunikácií z dôvodu porúch na vodovode alebo kanalizácií v budúcnosti," uviedol investičný riaditeľ PVS Štefan Bukovič s tým, že plánovaná je i obnova verejného vodovodu v dĺžke 950 metrov vrátane pripojení na verejný vodovod na Hviezdoslavovej ulici.

Prvý úsek obnovy Hviezdoslavovej ulice od kruhového objazdu po križovatku s ulicou Školskou v dĺžke 320 metrov bude ukončený do 29. marca. Následne sa bude pokračovať v prácach na ďalších úsekoch nepretržite po skončení veľkonočných sviatkov. Ukončenie prác v celom rozsahu je naplánované do konca mája. "Počas obnovy potrubia bude dodávka pitnej vody zabezpečovaná náhradným zásobným potrubím, ktoré bude dočasne vybudované počas výstavby pre zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov," upozornil Bukovič.

Pri obnove vodovodu bola zvolená nová tzv. bezvýkopová technológia - berstlinig, čo znamená vťahovanie nového potrubia do starého, pričom dochádza k rozrušeniu starého potrubia, a to z dôvodu minimalizovania rozsahu zemných prác i spätných úprav chodníkov a ciest. Veľkou výhodou tejto metódy je podľa Bukoviča aj to, že dochádza len k čiastočnému obmedzeniu dopravy oproti zaužívanej klasickej výkopovej metóde. Zemné práce prebiehajú iba na miestach, kde je potrebné prepojiť nové vodovodné potrubie s jestvujúcou vodovodnou prípojkou, a v miestach, kde sa osadzuje stroj na zaťahovanie vodovodného potrubia. Takýmto spôsobom je možné zatiahnuť úsek v dĺžke 100 až 300 metrov potrubia naraz, bez nutnosti realizácie výkopových prác.

„Ak sa ukáže, že budeme musieť na niektorom úseku podstúpiť náročnejšie opravy kanalizačnej a vodovodnej siete, presunieme rekonštrukciu komunikácie do budúceho letného obdobia a flexibilne opravíme inú komunikáciu tam, kde je to potrebné,“ doplnil Susa s tým, že okrem tejto rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií sa do plánu dostali i menšie investície.

„Musíme totiž reagovať na aktuálne potreby, napríklad v oblasti zvyšovania kapacity parkovacích miest, prípadne rekonštrukcie niektorých chodníkov podľa požiadaviek mestských výborov. Ďalšie menšie opravy verejných priestranstiev realizujeme podľa potreby a finančných možností priebežne počas roka,“ uzatvára vedúci oddelenia výstavby a dopravy na Mestskom úrade (MsÚ).