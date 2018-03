TASR

Stolnotenisové družstvá SR pred kvalifikáciou na ME: Chceme postúpiť

Ženy sa v utorok na úvod stretnú s Belgickom, muži zabojujú proti Ukrajine.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 26. marca (TASR) - S jednoznačným cieľom postúpiť nastúpia do kvalifikácie na majstrovstvá Európy družstiev vo Francúzsku 2019 slovenskí stolnotenisoví reprezentanti. Ženy sa v utorok na úvod stretnú s Belgickom, muži zabojujú proti Ukrajine.

"Chceme nadviazať na umiestnenie z minulého šampionátu, kde sme skončili na 13. mieste. Jedna loptička nás vtedy delila od postupu medzi osem najlepších tímov. Body proti Ukrajincom chceme uhrať cez druhého a tretieho hráča, pretože naturalizovaný Kou Lei patrí do svetovej špičky a proti nemu to bude náročné. V skupine máme ešte Bielorusko a na ME postúpia priamo dvaja najlepší," povedal na pondelkovej tlačovej konferencii tréner mužov Jaromír Truksa.

Ľubomír Pištej očakáva ťažký zápas. "Určite to nebude jednoduché, pretože všetci Ukrajinci patria do európskej špičky. Výsledok je podľa mňa úplne otvorený. Ja osobne sa cítim veľmi dobre, zápasov mám odohratých dosť, takže zápasovú prax mám."

Kouč ženského družstva Peter Šereda verí vo víťazstvo v skupine, kde je okrem Belgicka aj Bosna a Hercegovina. "V utorok chceme jednoznačne vyhrať napriek tomu, že v rebríčku sme nižšie ako súperky. Mám k dispozícii kompletný tím, sme odhodlaní vyhrať celú skupinu a cez baráž sa dostať do Francúzska."

"Belgičanky sú mladé, príliš ich nepoznám. Nehrala som ešte proti žiadnej z nich. Myslím si ale, že je v našich silách zdolať ich," uviedla dlhoročná slovenská reprezentantka Eva Ódorová.

V slovenskom ženskom tímu figuruje aj Tatiana Kukuľková, ktorá sa na víkendovom podujatí v Tunisku kvalifikovala na tohtoročné olympijské hry mládeže v argentínskom Buenos Aires.