TASR

Dnes o 14:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Galéria umenia E. Zmetáka predstavuje Ateliér Dušana Kállaya

Najpočetnejšiu skupinu na výstave tvoria najnovšie diela z minulého roku. Medzi 40 vystavujúcimi autormi sú zastúpení súčasní študenti, čerství magistri, ako aj starší absolventi.

Ilustračná snímka. — Foto: Facebook Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Nové Zámky 26. marca (TASR) – Práce študentov a absolventov Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave predstavuje Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstava Ateliér Dušana Kállaya je výberom študentských projektov, ktoré vznikli počas uplynulých desiatich rokov.

„Prezentácie diel študentov vysokých škôl boli v minulosti pravidelnou súčasťou výstavného programu galérie. Cieľom je nadviazať na tento koncept a priblížiť profil ateliéru, ktorý od roku 1990 vedie Dušan Kállay. Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie bolo po prvýkrát v galérii predstavené v roku 2005, po 13 rokoch sa vracia s novými impulzmi a poskytuje pohľad na tendencie súčasnej ilustrácie v tvorbe mladej generácie výtvarníkov,“ informovala kurátorka výstavy Martina Bábinová. Výstava potrvá do 12. mája tohto roka.

Najpočetnejšiu skupinu na výstave tvoria najnovšie diela z minulého roku. Medzi 40 vystavujúcimi autormi sú zastúpení súčasní študenti, čerství magistri, ako aj starší absolventi. „Študenti ateliéru ilustrácie sú vedení k individualite a rozvíjaniu vlastného výtvarného jazyka, pričom uplatňujú širokú škálu tvorivých prístupov. Vo svojej tvorbe využívajú rozličné techniky od klasických grafických, maliarskych a kresbových techník cez koláž a rôzne experimenty s papierom až po digitálnu ilustráciu,“ povedala Bábinová.

Námety čerpajú z každodenného života, reagujú na okolitý svet a vlastné zážitky premietajú do príbehov s dávkou humoru a nadsázky. Inšpiráciu nachádzajú aj v literatúre či mýtoch, no najmä vo vlastnej fantázii, pričom vytvárajú imaginatívny svet so špecifickými náladami a atmosférou. Súčasťou výstavy sú aj tri maľby Dušana Kállaya z cyklu Anonymi z Pompejí, ktoré vznikli ako reakcia na návštevu tohto antického mesta. Výstavu dopĺňajú študentské autorské knihy a video-prezentácia ateliéru.