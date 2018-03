Kristína Jurzová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Rusku a východnej Európe napadol oranžový sneh. Dôvod je vcelku bizarný

Toto zažijete iba na Marse. Alebo v Európe raz za päť rokov.

MOSKVA 26. marca (Dobré noviny) - Ľudia už odpradávna snívali o tom, aké by to bolo ísť na Mars. Teraz tam môžete ísť bez toho, aby ste museli letieť do vesmíru. Stačí iba vycestovať do východnej Európy, kde nájdete sneh oranžovej farby.

Môže za to púštna búrka zo severoafrickej Sahary, ktorá zasiahla Rusko, Rumunsko, Bulharsko, ale aj našu susednú Ukrajinu. Raritné počasie sem prinieslo zmes piesku, prachu a peľu, ktoré vytvorili krajinu ako zo sci-fi. Podľa meteorológov sa tento jav vyskytuje zhruba raz za päť rokov.

Najväčšiu radosť z toho majú lyžiari či snowboardisti, ktorí si vychutnávajú jazdu na nezvyčajnom snehu púštnej farby. Mnohí pritom scenériu prirovnali ku krajine ako na Marse, iní zas tento fenomén prirovnali k apokalypse. Niektorí vtipálci však poznamenali, že budú jazdiť po oranžovom snehu ako na žltom, lebo ten sa jesť nemôže...

