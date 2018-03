TASR

Dnes o 13:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ceny Jána Langoša si prevezmú Joachim Gauck či Ján Benčík

Ocenení sú najmä za odvahu a vytrvalosť pri odhaľovaní pravdy a snahu o rozšírenie demokratického priestoru v Európe.

Na archívnej snímke predsedníčka Správnej rady Nadácie Jána Langoša Gabriela Langošová. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. marca (TASR) – Bývalý prezident Nemeckej spolkovej republiky a zároveň prvý riaditeľ nemeckého úradu pre spracovanie dokumentov bývalej tajnej polície NDR Joachim Gauck, slovenský občiansky aktivista a bloger Ján Benčík a Denník N sú tohtoročnými laureátmi ceny Jána Langoša. Ocenení sú najmä za odvahu a vytrvalosť pri odhaľovaní pravdy a snahu o rozšírenie demokratického priestoru v Európe.

"Tohtoročných laureátov spájajú boj za slobodu a nezávislosť," uviedla v pondelok na tlačovej besede Nina Kurz Langošová, členka Nadácie Jána Langoša. Tá sa nakoniec v tomto roku rozhodla udeliť nielen medzinárodnú a národnú cenu, ale tiež mimoriadnu cenu. Ceny si všetci laureáti prevezmú v pondelok popoludní počas slávnostného odovzdávania v aule Univerzity Komenského v Bratislave.

Snahou je nielen poukázať na ľudí a občianske iniciatívy a oceniť ich za rozhodnutie povedať niektoré veci nahlas, hoci za povedanie pravdy zaplatia veľakrát nejakú cenu. "Signál, ktorý sme chceli zároveň vyslať, bol tiež, že nezávislé médiá na Slovensku sú veľmi podstatou súčasťou toho, aby sme poznali pravdivý obraz o krajine. Je to jedna z kľúčových vecí, ktorú v krajine potrebujeme a ktorá musí zostať. Mali sme pocit, že treba podčiarknuť, že ten hlas je dôležitý," priblížil správca nadácie Filip Vagač.

Medzinárodné ocenenie si prevezme Joachim Gauck. "Je zakladateľom Gauckovho ústavu na odkrývanie zločinov komunizmu, ktorý vznikol po spojení Nemecka. Išlo o to, aby ľudia mali možnosť nahliadnuť do všetkých dokumentov STASI," vysvetlila Gabriela Langošová, predsedníčka správnej rady nadácie. Aj v dnešnej dobe je podľa nej aktuálne pozrieť sa na to, čo sa stalo v minulosti, aby sa to nemuselo opakovať. Nadácia pri ňom vyzdvihuje zároveň fakt, že podľa neho je sloboda najdôležitejšia, je to však aj o zodpovednosti, ktorú by sa ľudia nemali báť prevziať do svojich rúk.

Národné ocenenie si Ján Benčík podľa nadácie zaslúžil za vytrvalosť a odvahu pri odhaľovaní pravdy, za jeho prínos k ochrane demokracie pred totalitou a za odstraňovanie extrémizmu. "Napriek tomu, že sa mu vyhrážajú a musí znášať kopu nenávistných odoziev, neúnavne a trpezlivo vyhľadáva materiály k tomu, aby nepravé správy, falošné nezmysly a konšpirácie dal do poriadku," doplnila Langošová.

Denník N si zasa mimoriadne ocenenie zaslúžil za svoju nezávislosť. "Čiastočne pracujem v Čechách a nejako sú aj tam nezávislé médiá dosť veľká vzácnosť. Myslím si, že v dnešnom svete potrebujeme poznať nielen minulosť, ale aj to, čo sa deje dnes," podotkla Langošová. Práve nezávislá a pravdivá žurnalistika má byť dôležitým odkazom a v kontexte súčasného diania sú takéto médiá kľúčové.

Nadácia Jána Langoša vznikla v auguste 2007 po tragickej smrti Jána Langoša. Jej cieľom je podpora iniciatívy občanov, ktorí vykazujú občiansku odvahu v boji za demokratické hodnoty a pri odhaľovaní pravdy v totalitných režimoch. Od svojho vzniku ocenila viacero domácich i zahraničných osobností. Medzi ocenenými sú napríklad Václav Havel, Anton Srholec, knieža Karel Schwarzenberg či Jeho Svätosť XIV. Dalajláma.