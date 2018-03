TASR

Pomoc oslabeným netopierom po zime má svoje pravidlá

Netopiere sú od nepamäti opradené rôznymi nepravdivými mýtmi, málokto však vie, že tento druh je veľmi užitočný.

Vysoké Tatry 26. marca (TASR) - Časté výkyvy teplôt znamenajú pre niektoré druhy živočíchov veľký problém, najmä pre tie, ktoré prečkávajú zimné obdobie v hibernácii. Výnimkou nie sú ani netopiere, ktoré sa čoraz častejšie objavujú vysilené v prírode.

"Opakované prebúdzanie počas zimy spôsobené zvýšením teploty vzduchu nie je ideálne najmä preto, že u nich dôjde k veľkej strate energie a s tým spojené riziko úhynu. Zimní spáči prežívajú vďaka svojim tukovým zásobám, ktoré sú na konci zimy takmer vyčerpané. Najmä počas prvých jarných dní sa na nás ľudia obracajú o radu, čo si počať s nájdenými netopierími najdúchmi," uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

Slnečné dni nakrátko ohrejú vzduch, no počas noci stále pretrvávajú mínusové hodnoty a preto sú podľa neho bez ľudskej pomoci často ich šance na prežitie malé. Ak sa ktokoľvek podujme netopierom pomôcť, pred tým než kontaktuje ochranárov, prípadne občianske združenie zamerané na ich ochranu, mal by si osvojiť základné pravidlá. "Dôležité je nájsť malú krabičku s vekom, do ktorej urobíme niekoľko dierok, aby mohol živočích dýchať. Do vnútra treba položiť kúsok handričky a s pomocou ochranných rukavíc následne netopiera do nej uložiť. Oslabené zvieratá môžeme umelo dokrmovať najčastejšie múčnymi červami. Nič nepokazíme, ak do krabičky umiestnime napríklad kompótové viečko, do ktorého nalejeme malé množstvo vody prípadne navlhčenú vatu," dodal Majko.

Na Správe TANAP sa momentálne zotavuje sedem netopierov a čakajú na vypustenie do voľnej prírody. Netopiere sú od nepamäti opradené rôznymi nepravdivými mýtmi, málokto však vie, že tento druh je veľmi užitočný. "To, za čo by sme mu mali byť najviac povďační, je jeho nezištná pomoc pri redukcii hmyzu. Jeden netopier môže skonzumovať viac ako 3000 jedincov komárov za deň," zdôraznil riaditeľ Správy TANAP. Taktiež produkuje netopierie guáno, teda trus, ktorý je považovaný za najkvalitnejšie hnojivo. Sú v ňom užitočné baktérie, podľa získaných informácií vraj údajne odpudzuje pásavky zemiakové zo zemiakov.