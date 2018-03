TASR

Brazília prvýkrát od potupy 1:7 s Nemcami, Tite: Rany nie sú zahojené

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 26. marca (TASR) - Brazílska futbalová reprezentácia si prvýkrát od výprasku 1:7 v semifinále domácich MS 2014 zmeria sily s Nemeckom. Utorňajší prípravný zápas s výkopom o 20.45 h sa uskutoční na Olympijskom štadióne v Berlíne. Brazílčania nastúpia bez svojej najjagavejšej hviezdy, zraneného útočníka Neymara. Ich hra však pod vedením trénera Titeho nestojí na individualitách.

Kouč "kanárikov" v rozhovore pre magazín Kicker priznal, že najvyššia domáca prehra Brazílie v histórii ľud tejto 200-miliónovej juhoamerickej futbalovej veľmoci stále máta. "Rany nie sú zahojené. Tento medzištátny zápas v Berlíne je súčasť uzdravovacieho procesu. Prehrať 1:7 na domácej pôde v semifinále majstrovstiev sveta a sklamať milióny fanúšikov je bolestivé. Na to sa nedá zabudnúť za tri alebo päť rokov. V Berlíne to bude opäť ťažký zápas, pre nás ťažký z psychologického hľadiska. Je to príprava, zaujíma ma najmä výkon, ale pôjdeme aj za výsledkom," uviedol Tite, ktorý v roku 2016 nahradil na lavičke Carlosa Dungu.

Brazílčania v prvom marcovom asociačnom termíne zvíťazili v Rusku 3:0, Nemci remizovali so Španielskom 1:1 a dosiahli už tretí nerozhodný výsledok v rade. "Brazíliu považujem za výborného súpera a sparringpartnera na otestovanie sily pred svetovým šampionátom. Jej súčasný tím je o dva levely lepší, ako ten z roku 2014," poznamenal stredopoliar "Nationalelf" Toni Kroos, ktorý sa na spomínanom debakli 7:1 podieľal dvoma gólmi.