Fourcade vyleštil gloriolu výnimočnosti, časť z nej patrí i Kuzminovej

Mieru úspešnosti vystihujú aj zárobky, ktoré sa spájajú s umiesteniami do 15. priečky dosiahnutými v 22 pretekoch, u Fourcada 246-tisíc eur, u Mäkäräinenovej 131-tisíc a u Kuzminovej 140-tisíc.

Francúzsky biatlonista Martin Fourcade. — Foto: TASR/AP

Ťumeň 26. marca (TASR) - Francúz Martin Fourcade a Fínka Kaisa Mäkäräinenová zavŕšili biatlonovú sezónu v ruskom Ťumeni s najviac cenenými krištáľovými oceneniami. Dominancia Francúza v hodnotení Svetového pohára bola pozoruhodná, Fínka vyčnievala menej výrazne, skôr sa objavovala v deväťdielnom seriáli v nenápadnom svetle, často v tieni druhej v poradí Anastasie Kuzminovej. Mieru úspešnosti vystihujú aj zárobky, ktoré sa spájajú s umiesteniami do 15. priečky dosiahnutými v 22 individuálnych pretekoch, u M.Fourcada 246-tisíc eur, u Mäkäräinenovej 'len' 131-tisíc, u Kuzminovej 140-tisíc.

Martin Fourcade zažil opäť výnimočnú sezónu. Jeho sedem triumfov v nepretržitom rade v celkovom hodnotení SP ťažko niekto v budúcnosti prekoná. Vývin však zastaviť nemožno, aj pri Nórovi Björndalenovi boli úvahy podobné, prišiel však Francúz a rekordy geniálneho severana postupne vymazáva. Pravda je, že v počte 95 víťazstiev ešte Björndalen jasne vedie oproti 74 triumfom Francúza, no možno aj tento zdanlivo neprekonateľný počet zlomí. Stačí sa len zmieniť o tom, že 44-ročný Nór už má kariéru za sebou a s najväčšou pravdepodobnosťou do ďalšej sezóny nenastúpi, o 15 rokov mladší Fourcade má ešte veľa pred sebou. V tejto zime mu pribudlo v SP deväť víťazstiev a ak nepoľaví, do troch rokov by prelomil aj stovku.

Martin Fourcade zvíťazil v seriáli s 1116 bodmi a nazbieral ich za 9 prvých, 8 druhých a tri tretie miesta, čiže všetko za pódiové umiestenia, čo je ťažko prekonateľná úspešnosť. V peňažnom vyjadrení mu vyniesli spolu s celkovým prvenstvom 246-tisíc eur. Aj druhý v poradí Nór Johannes Thingnes Boe prekročil tisícku s 1027 bodmi a práve oni sa stali najväčšími osobnosťami mužského seriálu i celej zimy. Na ZOH v Pjongčangu ozdobili Francúza dve zlaté, Nóra jedna v individuálnych pretekoch a ich dominanciu narušil len v šprinte Nemec Peiffer.

Slovenskí muži v SP nepresvedčili, na 65. mieste Martin Otčenáš bodoval štyrikrát so stropom na 21. priečke s celkovým súčtom 35 b. Matej Kazár skončil 74., v bodujúcej štyridsiatke sa ocitol jediný raz na 18. pozícii s 23 bodmi. V Pohári národov 16. Slovensko nazbieralo 3378 bodov, čo je pozitívne z toho pohľadu, že opäť môže v ďalšej sezóne štartovať štvorica.

Anastasia Kuzminová vzhľadom na lepší zárobok i štatistiku umiestení na stupňoch 5-4-0 verzus 2-4-1 bola oproti Mäkäräinenovej lepšia, trojbodový rozdiel (822 - 819) v neprospech Kuzminovej majú v celkovom hodnotení na svedomí menej výrazné umiestenia a tých nazbierala Fínka viac. Nič to však nemení na fakte, že Kuzminová má za sebou životnú sezónu, s dvoma malými krištáľovými glóbusmi za šprint a stíhačku a čo je podstatné, so zlatom a dvoma striebrami na ZOH v Pjongčangu. V takomto zrkadlení, keď sa zoberie do úvahy prepad Fínky na ZOH, sa stala Kuzminová najväčšou ženskou osobnosťou sezóny.

Rozlet slovenského biatlonu mala na svedomí aj Paulína Fialková. Zažila zimu, ktorá aj u nej nikdy tak úspešná nebola. Faktom zostáva, že v celkovom hodnotení bola vlani na tom lepšie (31.) ako teraz (32. a 247 bodov), no 5. priečka na ZOH vo vytrvalostných pretekoch a napokon v 'masse' 9. kole SP druhá v Ťumeni znamenali obdivuhodný rozlet. Okrem P. Fialkovej bodovala v SP na 60. priečke (65 b.) trikrát aj jej mladšia sestra Ivona a 9. miesto v šprinte v Holmenkollene ju zaradilo medzi širšiu elitu. Kolektívnu silu odzrkadľuje u slovenských žien 13. miesto v Pohári národov s 3926 bodmi.

Na kom postaví slovenský biatlon v budúcej sezóne úspešnosť je dosť otázne. O ženy obavy ani tak nie sú, no ak by predsa len Kuzminová ukončila kariéru, tak nepochybne nastanú. Spoliehať sa len na sestry Fialkové by bolo veľmi málo, aj vzhľadom na štafetovú silu a vyrovnanosť. Medzi mužmi upútalo v sezóne zopár svetlých okamihov, no štatistika odhaľuje ich silu neúprosne.