Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Výrobky z lekárne jej synčekovi nepomáhali. Lenka vyvinula vlastný prípravok, ktorý dnes slúži aj iným

Prírodná kozmetika spod rúk Lenky Špaldovej je priam zázračná. Odhodlaná mamička pomohla svojmu synčekovi aj mnohým ďalším.

BRATISLAVA 26. marca - Lenka Špaldová si so svojou rodinkou žije pokojný život na Záhorí v obci Malé Leváre. So životným partnerom si spoločne založili firmu a dnes sa venujú výrobe prírodnej kozmetiky. Vo firme to majú spravodlivo zadelené a každý má svoju úlohou. „Ja varím a robím recepty a Janko Petrovič mi robí dizajn etikety, gravírovanie vrchnákov a marketing. Je to naša rodinná firma,“ prezradila nám Lenka.

Foto: Ťuli a Ťuli

Pravdou však je, že podnetom na založenie firmy, bol ich synček. Mateja totiž už v troch mesiacoch trápil silný atopický ekzém takmer po celom tele, a tak mu rodičia chceli za každú cenu pomôcť. „Musela som sa naučiť variť produkty, aby boli šetrné k jeho pokožke a pomohli ju zlepšiť. Niečo nám poradila kožná lekárka. Najmä ma upozornila na škodlivosť stravy, umelých farbív v potravinách a na konzervanty,“ opisuje mamička svoje začiatky. Produkty sú vhodné pre celú rodinu, od najmenších až po najväčších. Pre dospelých je tu Ťuli a Ťuli a pre najmenších Matej Bublinka. „Bublinka bola akási prezývka pre Mateja už od narodenia. Ťuli a Ťuli som ja s Jankom,“ vysvetľuje Lenka.

Foto: Ťuli a Ťuli

Detskú kozmetiku však nevyužívajú mamičky len pre svoje ratolesti. Aj ony samotné veľmi rady používajú olej po kúpaní. Najmä u tehotných žien a mamičiek krátko po pôrode je tento produkt veľmi obľúbený. Okrem toho, ako priznala Lenka, varí všetko, čo doma ich rodinka potrebuje. „Balzam na pery, prírodný sprchový gél a prírodný šampón vznikli ako prvé. Potom sme vytvorili Mateja Bublinku. Prišli na rad telové maslá, krémy na tvár, pílingy a liečivé oleje. Máme aj produkty pre mamičky. A nechýba ani prírodný balzam na bradavky pre začínajúce dojčenie.“

Cesta k vlastnej výrobe

To, že inšpiráciou pre kozmetiku sa stal malý Matej, už vieme. Rodinka však musela zmeniť viac, ako si dokážeme predstaviť. „Zmenili sme pracie prášky, vynechali aviváž. Z kúpeľne som vyhodila všetku kozmetiku, ktorá bola z ropy, sulfátu, parabény či rôznych aróm.“ Postupne si Lenka naštudovala rôzne miešanie olejov a masiel na internete. Inšpirovala, priučila a otvorila jej oči aj výborná mastičkárka z Moravy. Dnes má rodinka vlastnú výrobu v Malackách. Práve tam sa tvorí, varí, plní, etiketuje a následne posiela do celého Slovenska a postupne aj do Českej republiky. Ako ale Lenka priznala, jedna obrovská túžba u nich tlie. „Máme sen expandovať do zahraničia.“

Foto: Ťuli a Ťuli

Ako a z čoho sa vyrába

Produkty sú vo veľkej miere z olejov. Výnimkou nie je ani šampón a sprchový gél, ktorých základ spočíva v olejoch. Ide o starý spôsob výroby mydla a Lenka sa ho spoľahlivo drží. „Používame čisté 100 % prírodné oleje spracované za studena z prvého lisu. Používame aj maslá rastlinného pôvodu. Kakaové maslo aj mandľové maslo. Ďalej bio včelí vosk, soľ z mŕtveho mora a prírodné 100 % bylinkové silice.“ Všetky produkty sa testujú prvotne u rodinky a až následne sa ponúkajú.

Foto: Ťuli a Ťuli

Okrem spomínaných výrobkov nájdu záujemcovia medzi poctivými prípravkami aj pleťové krémy, odličovač, píling, dezodorant, liečivé oleje, produkty pre mamičky, pre detičky olejovú emulziu na kúpanie či olej na zadoček. Jedinečnosť a poctivosť tejto rodinnej firme nechýba a to sa v dnešnej rýchlej dobe cení. Lenka a Janko sa snažia šetriť aj prírodu. Ich produkty balia do skla a nie do papiera či rôznych krabičiek. „Naša kozmetika je organická, čistá vegan a obaly recyklovateľné.“ Na záver nám prezradila, že vo výrobe majú nové produkty, o ktorých však zatiaľ nechce hovoriť. Priznala ale, že sa máme na čo tešiť a my Lenke veríme.