Dnes o 12:57 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní SSUŠ vo Zvolene rozvíja v tínedžeroch výtvarný talent a kreativitu

Súkromná stredná umelecká škola (SSUŠ) vo Zvolene vznikla v roku 2004.

Zvolen 26. marca (TASR) - Súkromná stredná umelecká škola (SSUŠ) vo Zvolene vznikla v roku 2004 z iniciatívy jej zriaďovateľky Mariany Hriňovej. Vznikla po tom, ako krátko pred tým v meste po desiatich rokoch činnosti zanikla Súkromná stredná priemyselná škola odevná, ktorá bola jednou z prvých súkromných stredných škôl na Slovensku.

"Moja dcéra študovala v tom čase v treťom ročníku na odevnej priemyslovke. Keď škola končila, intenzívne som rozmýšľala, ako udržať kontinuitu štúdia v študijnom odbore modelárstvo a návrhárstvo odevov, aby mohli títo žiaci ukončiť štúdium maturitnou skúškou a navyše vytvoriť novú školu s tvorivými študijnými odbormi, ktorá by pripravovala mladých kreatívnych ľudí na ďalší život," hovorí Hriňová.

Budúca majiteľka novej školy odkúpila od tej končiacej značku, a požiadala ministerstvo školstva o povolenie na zriadenie dvoch nových odborov - propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo (neskôr pribudli animovaná tvorba a fotografický dizajn). Do školy, ktorá sa v nových priestoroch začala formovať doslova v hodine dvanástej, preniesla aj odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov, neskôr pomenovaný odevný dizajn (ten neskôr zanikol).

"V lete 2004 som po rôznych peripetiách a za pomoci ľudí, ktorí takýto typ školy podporovali, získala od Banskobystrického samosprávneho kraja do prenájmu internát elektrotechnického učilišťa, ktorý bol v tom čase už málo využívaný. Celý objekt som o rok neskôr od kraja odkúpila a na dlhé roky som sa tak zadlžila," spomína na začiatky Hriňová.

Škola mala prvý rok síce len 53 žiakov, začala však ťažiť z toho, že v období vzostupu slovenskej ekonomiky bol dopyt práve po absolventoch odborov propagácie, reklamy, médií a vôbec kreatívneho priemyslu.

Na Slovensku síce odvtedy vyrástla škole konkurencia, SSUŠ vo Zvolene si však za ten čas získala veľmi dobré meno. Počet žiakov sa zvýšil na súčasných 165 a o neustálom záujme hovoria aj čísla uchádzačov pre budúci školský rok. "Hlási sa nám 116 detí, prijať však môžeme len 60," konštatuje riaditeľka. Záujemcovia pritom nepochádzajú len zo Zvolena či Banskej Bystrice, ale sú z rôznych kútov kraja.

Situácia dnes je ale predsa len iná ako pred 14 rokmi. Štát na základe požiadaviek priemyslu začal viac uprednostňovať a podporovať stredné školy s technickým zameraním. Riaditeľka však stále vidí svoju školu ako dôležité miesto pre rozvoj kreativity a umeleckého talentu mladých ľudí. "Názor, že školy tohto typu treba obmedzovať, je mylný. Žijeme predsa vo svete IT technológií, mediálnej tvorby, grafických programov, kde nachádzajú uplatnenie práve naši absolventi. Navyše, väčšina z nich odchádza študovať ďalej na vysoké umelecké školy či na architektúru a z viacerých z nich sú dnes už známi a uznávaní grafici, filmári či dokonca moderátori," dodala.

SSUŠ vo Zvolene chce v nadstavbe školy vybudovať nový ateliér

"Školu chceme rozšíriť, pretože súčasná kapacita budov je naplnená na maximum, priestory, ktoré dnes využívame, sú preexponované, a tak hľadáme možnosti rozvoja na vzdelávanie a adekvátny rozvoj talentu a kreativity žiakov," hovorí Hriňová. Práve o odbory propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn je zo strany študentov najväčší záujem.

Škola musí tiež reagovať na rozvoj počítačovej a mobilnej techniky a pripraviť priestor pre jej uplatnenie. "Najnovšiu techniku nepotrebujú pre svoj ďalší rast len žiaci, ale aj naši dvadsiati pedagógovia, ktorí sa musia vo svojich odboroch neustále vzdelávať a kráčať s dobou," zdôrazňuje.

Najväčšie problémy dnes vidí v exteriéri školy, ktorá je situovaná v blízkosti priemyselného areálu, čo sa odráža na kvalite prístupových ciest a mostov. Keďže ich vlastníci sú iné fyzické a právnické osoby, škola má len malú šancu dosiahnuť skorú nápravu. "Aj keď sme už v podstate zastabilizovaní a máme aj podporu verejnosti, problémy máme každoročne aj na samosprávnom kraji, a to so schvaľovaním počtu žiakov, ktorých môžeme prijať do prvých ročníkov," pripomína.

Žiaci SSUŠ vo Zvolene urobili pre P. Bažíka animovaný videoklip

Nielen účasť na dôležitých celoslovenských súťažiach mladých tvorcov, ale aj získané ocenenia z nich, sú výsledkom snáh študentov Súkromnej strednej umeleckej školy (SSUŠ) vo Zvolene. Naposledy takto dostali niekoľko diplomov v súťaži filmovej a animovanej tvorby Zlatá klapka.

"Žiaci napríklad urobili animovaný videoklip k piesni Petra Bažíka do jeho hudobno-vzdelávacieho programu, ktorý je určený žiakom základných škôl," povedala TASR riaditeľka školy Mariana Hriňová. Nedávno tiež nadviazali spoluprácu s Kamilom Peterajom. Slovenský textár má totiž otextovať jednu Bažíkovú pieseň a škola má k nej opäť vyrobiť videoklip.

Veľmi úspešný sa ale v poslednom čase stal odbor fotografický dizajn, ktorý získava ceny v stredoškolských súťažiach. "Ocenenia sme získali skoro všade, kde sme poslali práce," hovorí vyučujúci v tomto odbore Ján Viazanička.

Počas štyroch rokov si študent tohto odboru prejde všetkými žánrami fotografie a technickými nuansami, ktoré si dobrá snímka vyžaduje. "Spozná analógovú fotografiu, ale najmä sa venujeme digitálnej fotografii," pripomína pedagóg. Na záver štúdia absolvujú maturitnú skúšku, kde samostatne vytvoria fotografické dielo.

"Druhý rok pracujeme na veľkom projekte Architektúra mesta Zvolen. Počas niekoľkých rokov by sme chceli spracovať tému komplexne a vydať to aj knižne," podotýka.

Riaditeľka školy spomína aj ďalšie súťaže a zároveň ocenenia, ktoré študenti dostali: Bohúňova paleta, Szaboóv grafický Lučenec, Kreativita mladých grafikov, Zelený svet, Animofest, AMFO, Výtvarné spektrum, Mladý obal. Všetky tieto skúsenosti potom využívajú, či už na štúdiu na vysokých školách alebo priamo v praxi. "Naši absolventi už robia v televíziách, venujú sa dokonca animovanej tvorbe, sú to tiež známi grafici ako napríklad Martin Schwarz, ale medzi mladými ľuďmi je známy aj Adrián Fedeš, ktorý vlastní tetovacie štúdio," vypočítava Hriňová.