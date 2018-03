TASR

Dnes o 12:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poradcovia: Pri daňových priznaniach treba myslieť aj na kryptomeny

Daňovníci na Slovensku, ktorí obchodovali s kryptomenami a príjmy si nezahrnuli do daňového priznania, môžu do 3. apríla podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie priznania.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 26. marca (TASR) – Okrem zvyčajných príjmov treba pri daňových priznaniach myslieť aj na virtuálne meny. Ich zdaňovanie potvrdilo aj Ministerstvo financií (MF) SR v usmernení, podľa ktorého je príjem z predaja kryptomien považovaný za zdaniteľný príjem. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave.

"Zdaniteľný príjem z kryptomien vzniká v rôznych situáciách," priblížil Miroslav Marcinčin, člen prezídia SKDP. Zdaňovať by sa teda mal predaj virtuálnej meny za inú menu, výmena kryptomeny za tovary a služby či výmena jednej kryptomeny za inú.

Na Slovensku sú sadzby dane podľa Marcinčina pomerne vysoké. "Príjem z kryptomien sa pri fyzických osobách zdaňuje sadzbou 19 % alebo 25 %, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Okrem toho treba brať do úvahy, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14 %. Zdravotné poistenie sa vypočíta v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia," skonštatoval Peter Pašek zo SKDP.

Zdaniť kryptomeny je potrebné aj v prípade, ak ich ľudia prijmú ako formy odmeny. "Je to pre nich zdaniteľný príjem rovnako ako keby dostali za svoju činnosť alebo nakladanie s majetkom odmenu v eurách. Napríklad nájomné platené v bitcoinoch," pripomenul Marcinčin.

SKDP navrhuje úpravu zdaňovania virtuálnych mien do budúcnosti. "Veľmi problematické zdaňovanie výmeny jednej kryptomeny za inú kryptomenu by nemuselo byť zaťažené daňou," myslí si Marcinčin. Rovnako by podľa neho mohli byť oslobodené od dane nízke príjmy z kryptomien, napríklad do výšky 500 eur ako je to v prípade príjmov z príležitostnej činnosti.

Rozdielny prístup k virtuálnym menám majú napríklad v Slovinsku, Švajčiarsku či Bielorusku, kde kryptomeny nie sú zdaňované. V Nemecku majú osobitný režim, dane neplatia napríklad vtedy, ak virtuálne meny vlastnia dlhšie ako rok.

Daňovníci na Slovensku, ktorí obchodovali s kryptomenami a príjmy si nezahrnuli do daňového priznania, môžu do 3. apríla podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie priznania. Keďže usmernenie MF SR prišlo koncom marca, získajú tak dodatočný čas na vyčíslenie týchto príjmov a podanie správneho daňového priznania.