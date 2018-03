TASR

Štefánikovu bustu vo Vrbovom vymenili za venček

Slovenská liga zaplatila za pomník sochárovi 14.000 korún československých, za bustu samostatne 2000 korún, peniaze pochádzali zo zbierky medzi obyvateľmi mesta.

Vrbové. Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Vrbové 26. marca (TASR) – Verše básnikov Roya, Kollára a Hollého zdobia pomník padlým v prvej svetovej vojne vo Vrbovom, ktorý stojí od roku 1929 v malom parku v blízkosti Kostola sv. Martina a jeho známej šikmej veže. Postaviť ho dal 110. odbor Slovenskej ligy z iniciatívy predsedu Júliusa Bodnára. Dielo přerovského sochára Miroslava Haraštu (1876-1958) si vytrpelo svoje počas desaťročí komunizmu, po rôznych politicky motivovaných zásahoch svoju takmer pôvodnú podobu nadobudlo znovu až v závere 20. storočia.

Slovenská liga zaplatila za pomník sochárovi 14.000 korún československých, za bustu samostatne 2000 korún, peniaze pochádzali zo zbierky medzi obyvateľmi mesta. Podľa Ľubomíra Bosáka z mestského úradu, ktorý sa dlhodobo zaoberá históriou mesta Vrbové, bola spomienka na padlých vtedy ešte čerstvá, v meste žili rodiny, vdovy i deti padlých, ktorí na výstavbu prispeli.

"Ústrednou časťou pomníka bol pylón so Štefánikovou bustou, pod ktorou sa nachádzal reliéf Oplakávanie padlých," uviedol Bosák, ktorý vedno s Patrikom Kýškom o tom písali v knihe Pamiatky Vrbového. Takto vyzerajúci pomník však neskôr nezapadal do predstavy komunistických mocipánov a tak v sedemdesiatych rokov nastali razantné zmeny - Oplakávanie nahradil reliéf bojovníkov, slovenský znak v hornej časti pylóna zase prekryl znak Československej socialistickej republiky a na vrchol osadili veľkú päťcípu hviezdu. "Odstránili aj Štefánikovu bustu a nahradili ju pietnym venčekom," uviedol Bosák. V takejto podobe vydržal pomník do roku 1990. V roku 1969 bol ešte doplnený o zoznam padlých v druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní.

Po prevrate sa nové vedenie mesta postaralo o rekonštrukciu pomníka v súlade s pôvodným vzhľadom, vrátila sa Štefánikova busta a odstránila červená hviezda. "Žiaľ, reliéf Oplakávanie padlých sa už nepodarilo nájsť," dodal Bosák. Dnes nesie dielo názov Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Je tam 55 mien mužov z Vrbového a neďalekého Prašníka, ktorí sa z frontovej línie prvej svetovej vojny už nevrátili. Niektoré priezviská sa na tabuli opakujú, Boor je uvedené štyrikrát, Fajnor až sedemkrát. Zhruba rovnako dlhý je zoznam padlých v bojoch druhej svetovej vojny.