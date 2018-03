TASR

Kozák si pochvaľoval podmienky i oba zápasy v Thajsku: Dobrá príprava

Na archívnej snímke Ján Kozák. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bangkok 26. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák vyskúšal na King's Cupe v thajskom Bangkoku okrem brankára Martina Polačeka a defenzívneho univerzála Norberta Gyömbéra všetkých hráčov. V akcii videl štyroch nováčikov (Michal Šulla, Boris Sekulič, Ľubomír Šatka, Erik Pačinda) i ďalších hráčov, ktorí v národnom tíme dostávali v minulosti menej herného priestoru.

Slováci turnaj vyhrali. Po semifinálovom skalpe SAE (1:0) potvrdili rolu favorita aj v nedeľňajšom finále, v ktorom zdolali domáce Thajsko 3:2. Do vitríny im pribudne druhá trofej z tohto podujatia, na ktorom uspeli aj v roku 2004 pod vedením Dušana Galisa. "Čo sa týka organizácie, od príchodu až do samého záveru bolo všetko tak, ako má byť. Mali sme vytvorené dobré podmienky, či už tréningové vedľa výborného hotela, ale aj regeneračné. Odohrali sme v priebehu štyroch dní dva zápasy, v ktorých som si mohol vyskúšať 21 hráčov okrem Gyömbéra. Ten bol zranený, ale naši doktori ho dali do poriadku a môže sa zapojiť do prípravy a zápasov vo svojom klube. Okrem neho som nemohol vyskúšať brankára Polačeka, pretože boli možné iba tri striedania. Prakticky všetkých chlapcov som teda videl v akcii v extrémne ťažkých podmienkach. Nie je totiž ľahké tu hrať futbal. Myslím si, že to bola dobrá škola aj pre mladších hráčov. Turnaj a oba zápasy hodnotím pozitívne," uviedol Kozák v rozhovore pre oficiálny web SFZ.

Pred finále urobil až osem zmien v základnej zostave oproti duelu so SAE, na hre jeho tímu sa to však negatívne neodrazilo. "Myslím si, že obidve mužstvá, ktoré som postavil, mali svoju tvár. Aj preto som v prvom stretnutí so SAE striedal Dudu a Maka skôr, pretože som vedel, že ich zapojím aj do druhého merania síl. Ani o druhé mužstvo, ktoré nastúpilo vo finále, som sa absolútne nebál, že sa prostredia zľakne. Bolo vyvážené a bolo to v poriadku. Duda je typologicky približne taký hráč ako Marek Hamšík, ktorý nám v Thajsku pre zranenie chýbal. Preto dostal príležitosť v obidvoch súbojoch. Škrtel hral preto, aby zadirigoval novú obrannú štvoricu. Je najskúsenejší. A čo sa týka Maka, chcel som mať vyvážené obe strany, na jednej Pačinda a na tej druhej Mak. Myslím si, že to bolo v poriadku. Obaja dali góly a aj niektoré akcie, ktoré predviedli, boli skutočne veľmi dobré," bilancoval 63-ročný kormidelník. Nováčikov nechcel podrobiť podrobnej analýze na základe jedného zápasu. "Títo chlapci podávajú v našej lige dlhodobo dobré výkony, pretože do reprezentácie na základe jedného dobrého výkonu hráča nepovolám. A podľa mňa sa všetci ukázali v dobrom svetle aj tu," dodal Kozák pre futbalsfz.sk.

Jeho zverenci odohrajú najbližší prípravný zápas proti Holandsku (štvrtok 31. mája o 20.45 h v Trnave), v pondelok 4. júna o 20.00 h sa vo švajčiarskom Sione predstavia proti účastníkovi MS 2018 z Maroka. Na jeseň ich čakajú štyri vystúpenia v Lige národov, ich súpermi budú Ukrajina a Česko. "Bral som tento turnaj ako prípravu na Ligu národov a rovnako aj ďalší dvojzápas s veľmi ťažkými súpermi bude slúžiť ako príprava na túto novú súťaž. Opäť dám príležitosť viacerým chlapcom, aby sme mali jasno, do akej miery môžeme koho v Lige národov použiť," dodal Kozák.