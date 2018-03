TASR

Rummenigge tvrdí, že Lewandowski zostane v Bayerne Mníchov

Robert Lewandowski, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Mnícbov 26. marca (TASR) - Šéf predstavenstva futbalového Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge tvrdí, že Robert Lewandowski zostane v klube aj po skončení sezóny. O poľského kanoniera má eminentný záujem Real Madrid. Anglický portál dailymail.co.uk minulý týždeň informoval, že "Lewa" sa s víťazom Ligy majstrov už údajne dohodol na letnom prestupe.

Rummennige je presvedčený, že Bayern si jedného z najlepších útočníkov sveta udrží. "Veľmi rád stavím na to, že Robert bude aj v sezóne 2018/19 stopercentne obliekať dres Bayernu. Má platnú zmluvu do roku 2021 a pre náš klub je mimoriadne dôležitý. Je to momentálne vari najlepší futbalista Európy, ktorý nosí na chrbte číslo 9," zdôraznil Rummenigge v rozhovore pre nemecký magazín Kicker, ktorý sprostredkovala agentúra dpa.

O služby poľského reprezentanta sa intenzívne zaujímali aj anglické kluby Chelsea, Arsenal, Manchester United či Paríž Saint-Germain. Dvadsaťdeväťročný Lewandowski strelil v prebiehajúcej sezóne za Bayern v 37 dueloch vo všetkých súťažiach dokopy 32 gólov. O rok starší Francúz Karim Benzema neprežíva v Reale najlepší ročník, v 34 zápasoch dal len osem gólov.