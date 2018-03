TASR

Skupina MAS Žiar hľadá najkrajšiu fotografiu svojho záujmového územia

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Branislav Račko

Chrenovec-Brusno 26. marca (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Žiar hľadá najkrajšiu fotografiu zo svojho záujmového územia. Cieľom súťaže, ktorú vyhlásila v týchto dňoch, je poukázať na krásy, zaujímavosti a výnimočné veci regiónu 17 obcí združených v MAS Žiar, informovala TASR jej administratívna pracovníčka Michaela Šovčíková.

"Hľadáme najkrajšie zábery prírody a zaujímavostí, výnimočné zachytenie ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty, jedinečné tradície, ktorými sa môžeme pochváliť či originálne selfie, v ktorej deti a mládež predstavia svoje aktivity," priblížila Šovčíková.

Súťažné fotografie môžu záujemcovia zo záujmového združenia MAS Žiar podľa nej posielať na internetovú adresu info@masziar.sk do 30. apríla. "Snímky bude hodnotiť verejnosť prostredníctvom facebookovej stránky súťaže od 1. do 20. mája. V každej kategórii bude odmenená fotografia, ktorá dostane najviac páči sa mi to v hlasovaní. Na výhercov čakajú vecné ceny," doplnila.

Presné znenie pravidiel a spôsob, ako sa možno do súťaže prihlásiť, nájdu nadšenci fotografovania na webovej stránke MAS Žiar a na facebookovej stránke súťaže.