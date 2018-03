TASR

NHL: Sekera zaznamenal asistenciu, no jeho Edmonton podľahol Anaheimu

Hokejisti Winnipegu zdolali doma Nashville po predĺžení a nájazdoch a zaistili si miestenku v play off.

Na snímke hráči Edmonton Oilers Andrej Sekera (2), Ryan Nugent-Hopkins (93) a Connor McDavid (97) oslavujú gól proti Anaheim Ducks. — Foto: TASR/AP

New York 26. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera zaznamenal v nočnom zápase zámorskej NHL jednu asistenciu, no jeho Edmonton prehral na domácom ľade s Anaheimom 4:5 po predĺžení. Pre tridsaťjedenročného beka to bol druhý bod v druhom stretnutí po návrate na ľad po zranení. Dokopy ich v 32 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral šesť. Kapitán "olejárov" Connor McDavid dal jeden gól a pridal dve asistencie a s 99 bodmi je na čele produktivity celej NHL štyri body pred Nikitom Kučerovom z Tampy Bay.

Obranca domácich Ethan Bear strelil svoj prvý gól v profilige. "Bol to výborný pocit a zároveň úľava. Sníval som o tom celý život a som rád, že sa mi to podarilo," povedal 20-ročný hokejista podľa webu súťaže.

Hokejisti Winnipegu zdolali doma Nashville 5:4 po predĺžení a nájazdoch a zaistili si miestenku v play off. Víťazný nájazd premenil Mark Scheifele. Jets si pripísali piate víťazstvo v sérii a v tabuľke Západnej konferencie sa dostali na druhé miesto, päť bodov za vedúcich "predátorov". Slovák Marko Daňo za domácich nenastúpil.

Hráči Pittsburghu Penguins triumfovali v domácom zápase nad Philadelphiou Flyers 5:4 po predĺžení. Bryan Rust strelil víťazný gól v 63. minúte. "Tučniaci" zvíťazili vo všetkých štyroch tohtosezónnych dueloch nad "letcami".

Dallas prehral doma s Vancouverom 1:4 a zaznamenal ôsmu prehru za sebou. Útočník "kosatiek" Daniel Sedin nastúpil na svoj 1300. zápas v NHL. Viac odohratých stretnutí v profilige majú zo švédskych hokejistov iba jeho brat Henrik (1324), Mats Sundin (1346) a Nicklas Lidström (1564).

Brad Marchand z Bostonu strelil v predĺžení svoj piaty víťazný gól v sezóne a zariadil tak triumf "medveďov" 2:1 v Minnesote. Kanadský útočník vyrovnal historický rekord NHL v počte presných zásahov v extračase počas jednej sezóny. "Hrali sme veľmi dobre, často sme mali puk na našich hokejkách. V mužstve máme veľa výborných hokejistov a z ich práce profitujem aj ja," citoval Marchanda portál nhl.com. Zranený kapitán Bostonu Zdeno Chára do zápasu nezasiahol.