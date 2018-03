TASR

Dnes o 20:02 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Kuzminová zavŕšila seriál SP 2. miestom v celkovom poradí

Úspech slovenského biatlonu podfarbila Paulína Fialková, ktorá bola v pretekoch s hromadným štartom druhá.

Bieloruská biatlonistka Darja Domračevová (uprostred) sa teší po triumfe v nedeľňajších záverečných pretekoch s hromadným štartom Svetového pohára na 12,5 km trati v ruskom meste Tumeň 25. marca 2018. Druhá skončila Slovenka Paulína Fialková (vľavo), ktorá stála po prvý raz v živote na stupňoch víťazov. Tretia skončila Francúzka Anais Chevalierová. — Foto: TASR/AP

Ťumeň 25. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zavŕšila seriál Svetového pohára 2. miestom v celkovom poradí, keď ju predstihla o tri body Fínka Kaisa Mäkäräinenová. Úspech slovenského biatlonu podfarbila Paulína Fialková, v nedeľňajších záverečných pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km trati druhá, od prvej Bielorusky Darji Domračevovej ju delilo 1,8 sekundy, tretia skončila Francúzka Anais Chevalierová (+6,6). Na 11. mieste finišovala Kuzminová (+36,4), na šiestom Mäkäräinenová (+17,4).

Celý seriál vyvrcholil dramatickým súbojom o každý jeden bod medzi Kuzminovou a Mäkäräinenovou. Aj keď Fínku zdobil pred "mass" štartom žltý dres najlepšej v poradí, v redukovanom bodovaní, keď sa v konečnom hodnotení SP škrtali dva najhoršie výsledky, odpisovala až 16 bodov, kým Kuzminová len päť. Slovenská biatlonistka mala k dobru šesť bodov a na zisk veľkého glóbusu jej stačilo, aby Fínku v "mass" pretekoch zdolala, alebo s ňou prehrala tesným rozdielom v umiestení.

Kuzminová (strelecká bilancia 1-0-1-1) práve v "masse" na ZOH v Pjongčangu dominovala a mohla byť v psychickej výhode. Dôležitá bola prvá streľba, aby sa správne naladila. Bežecky udávala od začiatku tempo na čele, spolu s Fínkou si raz odkrúžili trestné kolo a spolu sa po ňom na 17. a 18. mieste opäť vydali na trať. V miernom snežení a pod umelými reflektormi dopadla druhá "ležka" opäť rovnako, tentoraz čisto a slovensko-fínsky súboj pokračoval na 11. a 12. mieste. Na prvú streľbu stojmo došla Kuzminová prvá, netrafila síce druhý terč, no Mäkäräinenová štvrtý i piaty. Vyplývalo z toho 5. miesto slovenskej biatlonistky a až 20. Fínky. Záverečnú streľbu Kuzminová zvládla s jednou chybou na poslednom terči, bežala na 8. mieste, Mäkäräinenová na deviatom, no Fínka extrémne zrýchlila, prepracovala sa na 6. priečku, Kuzminovej sily stačili na 11. a veľký glóbus, tretíkrát v kariére, ozdobil Fínku.

Vynikajúci výkon sprevádzal P. Fialkovú (1-0-0-0), ktorá sa snažila sezónu uzavrieť pekným výsledkom. Ani ona si nechcela znepríjemniť priebeh na strelnici. Snažila sa uvoľniť, na nič nemyslieť, len sa dokonale sústrediť. Po tretej streľbe sa posunula už na štvrté miesto a siahala za najvýraznejším umiestením v kariére. Po záverečnej "stojke" figurovala na 2. priečke, 1,7 sekundy za Chevalierovou a onedlho ju aj predstihla. Napokon nestačila len na jedinú, Bielorusku Domračevovú, s 34. triumfom v kariére. Paulína Fialková skončila so životným úspechom prvýkrát v živote na stupňoch víťazov. Jej doterajšie maximum boli dve piate priečky.

Paulína Fialková žiarila v cieli od šťastia: "Je úžasné, čo som zažila a aký výsledok som dosiahla. Som na pódiu a som veľmi šťastná. Na tieto preteky som sa nachystala s veľkou motiváciou. Boli posledné a túžila som vyniknúť, že to bude až takto, s druhým miestom, je o to príjemnejšie. Mám za sebou dobrú sezónu a patrilo sa ju zakončiť výborným výsledkom, mojím najlepším v kariére."

Kuzminová nachádzala recept na úspech v dokonalej koncentrácii. Už pred štartom sa zapovedala: "Body do SP neriešim, snažím sa od všetkých bočných vplyvov odbremeniť, aby som toho v hlave veľa nemala. Dokonalé sústredenosť, to je to, čo potrebujem." V streľbe sa jej zámer v podstate podaril. V behu sa snažila udržať kontakt a tým aj rýchlosť: "Dôležitá bola mentálna pripravenosť, aj fyzická. V sezóne som spolu s Kaisou strieľala podobne, s viacerými výkyvmi. Mám však za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére, s tromi olympijskými medailami, zlatom, s dvoma malými krištáľovými glóbusmi. Naskytla sa aj šanca na veľký, na ňu som musela tuho myslieť, aj keď som sa od nej chcela odbremeniť."

V slovenskom tábore prevládali rozdielne pocity, kým Paulína Fialková si druhé miesto užívala, tím Kuzminovej sa absolútnej radosti oddávať nemohol. "Paulína si urobila na konci pekný výsledok, na taký sme čakali celú sezónu, áno, na pódiové umiestenie. Aj naň predtým siahala, bola k nemu veľmi blízko, vždy sa však niečo v streľbe udialo. Teraz jej to vyšlo, dokonca bojovala o víťazstvo a aj by ho dosiahla, keby mala inú súperku ako Darju Domračevovú. No a Nasťa, to boli nervy, tam to bolo vidno, no nielen u nej, ale aj u Kaisy Mäkäräinenovej. Na poslednej streľbe sa rozhodlo, Nasťa s kolom, Kaisa čisto, ušetrila sily a vo finiši už letela do cieľa," povedala trénerka reprezentácie Anna Murínová.