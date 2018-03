TASR

Dnes o 19:55 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slováci zdolali vo finále Thajsko a vyhrali King's Cup

Futbalisti zopakovali celkový triumf na turnaji z roku 2004.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bangkok 25. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v nedeľňajšom finále King's Cupu v thajskom Bangkoku nad domácim výberom 3:2 a zopakovala celkový triumf na turnaji z roku 2004.

Debut v najcennejšom drese absolvovalo kvarteto Michal Šulla, Boris Sekulič, Ľubomír Šatka a Erik Pačinda, ktoré dostalo od trénera Jána Kozáka dôveru v základnej zostave. Tretie miesto na turnaji obsadil africký debutant Gabon, ktorý zdolal SAE 1:0.

Slováci odohrajú najbližší prípravný zápas proti Holandsku (štvrtok 31. mája o 20.45 h v Trnave), v pondelok 4. júna o 20.00 h sa vo švajčiarskom Sione predstavia proti účastníkovi MS 2018 z Maroka. Na jeseň ich čakajú štyri vystúpenia v Lige národov, ich súpermi budú Ukrajina a Česko.

King's Cup - finále: Slovensko - Thajsko 3:2 (2:1) Góly: 10. Duda, 34. Mak, 68. Pačinda - 42. Kaewprom, 79. Hemviboon. Rozhodoval: Shukri (Malaj.), ŽK: Pačinda, Mak - Puangchan Slovensko: Šulla - Sekulič, Šatka, Škrtel (73. Škriniar), Mazáň - Sabo (61. Lobotka), Greguš - Pačinda, Duda, Mak (82. Rusnák) - Nemec Thajsko: Thammasatchan - Roller, Kerdkaew, Hemviboon, Notchaiya (76. Chatthong) - Puangchan, Kaewprom (64. Sriyankem) - Tossakrai (46. Phala), Dangda, Bunmatan - Songkrasin

Tréner slovenského tímu urobil až osem zmien v základnej zostave v porovnaní so semifinálovým duelom so SAE, svoje miesta si udržali len kapitán Škrtel, Duda a Mak. V prvej šanci finálového súboja na solídne zaplnenom štadióne Rajamangala sa už vo 4. minúte ocitol Nemec, ktorý po centri Mazáňa hlavičkoval v dobrej pozícii nad bránku. Favorizovaní Slováci od úvodu potvrdzovali papierové predpoklady a v 10. minúte sa ujali vedenia. Mak na ľavom krídle s ľahkosťou prešprintoval domáceho obrancu a po jeho prihrávke dobre postavený Duda pohotovým volejom poslal loptu do siete - 1:0. Autor gólu bol pri chuti, onedlho sa ocitol v ďalšej príležitosti, ale z ostrého uhla neprekvapil domáceho brankára Thammasatchana. Thajčania začali vystrkovať rožky, ale ich centre z krídelných priestorov neviedli k úspechu. V 28. minúte schytal Škrtel priamy zásah loptou do tváre a otrasený zostal ležať na trávniku, po chvíli však kapitán "sokolov" pokračoval v hre. Do dobrej šance sa v 30. minúte dostal Puangchan, ktorý po vniknutí do šestnástky netrafil prudkou strelou bránku. V 34. minúte Pačinda vymyslel z nenápadnej akcie gólovú, keď našiel kolmicou nabiehajúceho Maka a ten zoči-voči brankárovi nezaváhal - 2:0. O lichotivý dvojgólový náskok Slováci ešte do prestávky prišli, keď chybu Šullu potrestal gólom do prázdnej bránky Kaewprom - 2:1.

V 52. minúte Škrtel nepresne rozohral a po nebezpečnej strele Songkrasina sa vyznamenal Šulla. Thajčania vycítili šancu pokúsiť sa o finálový zvrat, vodou na ich mlyn boli najmä množiace sa chyby v defenzíve súpera. Po jednej z nich Šulla opäť podržal svoj tím, keď reflexívne zlikvidoval od Škrtela odrazený Bunmatanov pokus. V 63. minúte sa Mak ocitol v tesnom ofsajde a jeho gól hlavný rozhodca neuznal. Krátko predtým sa tréner Kozák odhodlal k prvému striedaniu, na ihrisko prišiel Lobotka namiesto Saba a zastabilizoval hru svojho tímu, ktorý v 68. minúte poistil svoj náskok. Duda efektnou zadovkou "nabil" Pačindovi, ktorý spoza šestnástky ľavačkou aj s prispením bránkovej konštrukcie trafil ukážkovo a otvoril si gólový účet v reprezentácii - 3:1. Domáci sa nevzdali, v 79. minúte im vrátil nádej Hemviboon po slabej koncentrácii obrany SR - 3:2. Slováci si tesné víťazstvo nad húževnatým súperom ustrážili a z Thajska privezú po dvoch skalpoch exotických tímov trofej.

hlas po zápase (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Róbert Mak, krídelník SR: "Je to pekný pocit, keď vyhráte takýto turnaj. Finále bolo náročné, Thajčania hrali veľmi dobre. Strelili sme tri góly a naše víťazstvo považujem za zaslúžené. Dva inkasované góly nás mrzia, podľa mňa boli dosť zbytočné. Nebolo pre nás ľahké zvládnuť let, časový posun aj teplo, ale každý jeden hráč to zvládol výborne a sme veľmi šťastní."

Erik Pačinda, stredopoliar SR: "Premiéra mi vyšla, myslím si, celkom dobre. Prihral som na gól, dal som gól, ale najviac ma teší, že sme zvíťazili na turnaji. Tréner mi v sobotu hovoril, že sa mám pripraviť. Nachystal som sa ako na každý iný zápas a nakoniec nám to vyšlo. Teší ma, že som si mohol zahrať s kvalitnými hráčmi. Partia je super, dúfam, že som sa ukázal v dobrom svetle trénerovi a uvidíme, čo bude ďalej."

Ján Kozák, tréner SR: "Hralo sa vo fantastickej atmosfére, diváci boli vďační za každú peknú akciu. Prvý polčas sme mali hru pod kontrolou, vedeli sme, čo chceme hrať a dali sme dva pekné góly. Vyzeralo to celé v poriadku, lenže, prišla jedna chyba a súper znížil. Preto sme museli v druhom polčase po jednej pasáži reagovať z lavičky. Príchodom Stanislava Lobotku na ihrisko sme zas dostali hru do našich rúk, dali sme veľmi dôležitý tretí gól. Zápas sme zvládli, za čo som veľmi rád."