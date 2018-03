TASR

Vedeli ste? Výšivka v minulosti nahrádzala občianske preukazy

Výšivka mala v minulosti nielen estetický, ale aj spoločenský význam.

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenská výšivka si podľa etnologičky Kataríny Nádaskej celé stáročia drží pevné miesto medzi národnými pokladmi. "Výšivka mala veľký identifikačný význam. Laicky povedané, v minulosti nám nahrádzala občianske preukazy," vysvetľuje s tým, že ľudia na jarmokoch podľa výšivky vedeli na prvý pohľad rozpoznať, z akej obce pochádzajú, či aké majú sociálne zázemie. "Dokonca aj to, či sú slobodní alebo ženatí," poznamenala na margo výšivky, ktorá mala v minulosti nielen estetický, ale aj spoločenský význam. Nádaská pripomína, že výšivky znázorňovali najčastejšie rastlinné, zoomorfné, geometrické či zriedkavejšie figurálne motívy.

Ľudovým výšivkám sa venuje aj mladý grafický dizajnér Tomáš Kompaník, ktorý ich aktuálne použil aj pri tvorbe dizajnu plechoviek jedného zo slovenských výrobcov pív. "Som veľký nadšenec výšiviek, fascinujú ma tie vzory, začalo to asi pred šiestimi rokmi, keď som študoval v Turecku," prezradil dizajnér. "Spolužiaci sa ma pýtali na Slovensko, ukazoval som im slovenské kroje a Turci, ako veľmi ornamentálny národ, boli z toho v šoku, že ešte niekto okrem nich má takú bohatú vizuálnu tradíciu. Vtedy som si uvedomil, že to je niečo, čomu by som sa mohol ďalej venovať a že to je to, čo je vizuálnou identitou Slovenska," povedal pre TASR Kompaník, ktorý postupne začal spájať tradičné výšivky s grafickým dizajnom.

Rodák z Považskej Bystrice stojí aj za vizuálmi Folklórneho festivalu Východná a projektom Ahaslovakia. Pri tvorbe nového plechovkového vizuálu sa inšpiroval tradičnou výšivkou, ktorá pochádza z krojov zo šiestich rázovitých obcí z východného Slovenska - Torysky, Kendice, Rejdová, Ždiar, ale aj z Úporu a dnes už neexistujúcej obce Blažov. Využil predovšetkým dva druhy výšiviek - krížikovú a predkreslenú. "To sú tie zdobenejšie a ornamentálnejšie," poznamenal dizajnér, ktorý si vybral jeden z najstarších typov výšivky - výšivku podľa počítanej nite, vzor ľudovo nazývaný krížiková.

"Spadá do 14. - 15. storočia, to je obdobie, kedy si ľudia sami dorábali konopné, ľanové plátno, sami si dorábali nite. Tam je zdobnosť zvyčajne veľmi strohá - červená alebo čierna," približuje etnologička. K novším typom zaradila spomínanú predkreslenú výšivku - stehy podľa nákresu: "To je koniec 18., začiatok 19. storočia, tam je úžasný vplyv ľudového baroka, vzory sú nádherné až dych vyrážajúce."