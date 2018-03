TASR

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster si prevzal ocenenie PRO URBE

Získal ho za prínos k rozvoju mesta a za budovanie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

Bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Košice 25. marca (TASR) - Bývalý prezident SR a primátor Košíc Rudolf Schuster si v nedeľu v Historickej radnici prevzal z rúk košického primátora Richarda Rašiho cenu mesta Košice PRO URBE za rok 2017. V septembri minulého roka mu jej udelenie schválili mestskí poslanci. Získal ju za prínos k rozvoju mesta a za budovanie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

"Som Košičan, tu som sa narodil, aj keď som vyrastal v Medzeve. Vážim si to a myslím si, že toto ocenenie patrí všetkým Košičanom, najmä tým, ktorí so mnou vydržali najmä v tom kritickom čase, keď nebolo peňazí a bolo treba rekonštruovať mesto," uviedol po prevzatí ocenenia Schuster.

Ako pokračoval, má dobrý pocit z toho, keď ide po meste a ľudia sú vďační, nielen tí starší, ktorí ho poznali, ale i mladí za to, že mesto ožilo. "Kto si pamätá mesto po revolúcii, keď tu vraždili a večer, o 18.00 h, už Hlavná ulica bola prázdna. Čiže, keď sa tí ľudia vrátili do tohto mesta a osvojili si ho, že sa tu cítia dobre, to bol môj cieľ," skonštatoval Schuster. Prezradil, že má v pláne navštíviť ešte Antarktický poloostrov či zabezpečiť osadenie sochy slovenského spisovateľa Martina Kukučína v Punta Arenas v Patagónii, kde pôsobil ako lekár.

"Dnes je to pre mňa výnimočný deň, lebo prvýkrát v histórii mesta sa udeľuje cena PRO URBE. Doteraz bola najvyšším ocenením Cena mesta, potom to boli čestné občianstva, ktoré ale nemohli byť dané človeku, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice. Preto na ocenenie takej významnej osobnosti, napríklad ako je Rudolf Schuster, sa pripravila a schválila v mestskom zastupiteľstve cena PRO URBE. Myslím si, že na dlhé roky by mal byť jediným nositeľom tejto ceny, lebo sa naozaj nezmazateľne zapísal do histórie a rozvoja nášho mesta," povedal Raši s tým, že cena sa podľa štatútu mesta nebude udeľovať každý rok.

PRO URBE – Pre mesto je najvyššie ocenenie mesta, ktoré je udeľované občanom za činy, ktoré urobili v prospech mesta Košice.

Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Košiciach, kde vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú, pokračoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v odbore inžinierske staviteľstvo.

Jeho pôsobenie vo verejnej správe sa datuje od roku 1974, keď začal pracovať na Národnom výbore mesta Košice. V rokoch 1983–1986 sa stal prvý raz primátorom mesta, potom bol predsedom Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach (1986-1989). Od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990 bol predsedom Slovenskej národnej rady, pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Kanade (1990–1992) a na ministerstve zahraničných vecí (1993–1994). V rokoch 1994-1999 pôsobil po druhý raz vo funkcii primátora mesta Košice. V prvých priamych voľbách v máji 1999 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti sa venuje literárnej a prednáškovej činnosti, cestuje a fotografuje. Svoje práce vystavoval na Slovensku i v zahraničí.