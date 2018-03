TASR

NBA: Houston a Philadelphia natiahli víťazné série

Na snímke hráč Ben Simmons. — Foto: TASR/AP

New York 25. marca (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zdolali v noci na nedeľu Minnesotu Timberwolves 120:108 a natiahli sériu víťazstiev v zámorskej NBA už na šesť zápasov. V domácom drese zažiaril austrálsky nováčik Ben Simmons, ktorý zaznamenal 15 bodov, 12 doskokov a 13 asistencií a pripísal si jubilejný 10. triple double v sezóne. Sixers majú na dosah zabezpečenie si miestenky do play off, prvej za posledných šesť rokov.

V ďalšom zápase si domáci Houston poradil s New Orleans 114:91 a dosiahol ôsmu výhru v rade. Rockets ako najlepší tím súťaže vybojovali 59. víťazstvo v sezóne, čo je najviac v klubovej histórii. Najlepší ligový strelec James Harden prispel k triumfu 27 bodmi.