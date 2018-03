TASR

Dnes o 11:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čierne stavby vo vinohradoch v Rači zmiznú

Starosta Rače Peter Pilinský predpokladá, že stavebník urobí ďalšie právne kroky v snahe vyhnúť sa definitívnemu odstráneniu domov vo vinohradoch.

Ilustračná snímka. Rača. — Foto: Foto Teraz.sk

Bratislava 25. marca (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Bratislava v odvolacom konaní potvrdil v poradí druhé rozhodnutie stavebného úradu v bratislavskej Rači o odstránení piatich rozostavaných domov v račianskych vinohradoch v lokalite Fixle. Rozhodnutie bolo vydané už pred rokom, no pre odvolanie stavebníka bolo až doteraz posudzované nadriadeným orgánom. TASR o tom informovala hovorkyňa starostu mestskej časti Eva Miklánková.

Okresný úrad potvrdil podľa jej slov zákonnosť rozhodnutia račianskeho stavebného úradu, ktorý v rozhodnutí o odstránení stavieb nariadil stavebníkovi Jurajovi O. aj niekoľko podmienok. "Okrem iných aj to, že po odstránení stavieb uvedie pozemky do primerane pôvodného stavu podľa druhu využitia zapísanom na liste vlastníctva a v súlade s funkčným využitím určeným územným plánom mesta. Stavebník má tiež povinnosť stavbu odstrániť do 120 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia," spresnila Miklánková.

Starosta Rače Peter Pilinský predpokladá, že stavebník urobí ďalšie právne kroky v snahe vyhnúť sa definitívnemu odstráneniu domov vo vinohradoch. "Avšak aj potvrdenie i odobrenie postupov nášho stavebného úradu od nadriadeného orgánu a konečne aj nejaký viditeľný posun je pre mňa dobrá správa," podotkol. Mestská časť zvolí voči stavebníkovi ďalší postup v závislosti od toho, aké právne úkony vykoná on voči vydanému právoplatnému rozhodnutiu okresného úradu a račianskeho stavebného úradu.

Stavebník na otázky TASR odmietol odpovedať. Mestská časť tvrdí, že na súdnom pojednávaní v septembri 2016 pred súdom vyhlásil, že sa cíti nevinný a žiadal o ukončenie trestného stíhania voči svojej osobe. "Trestné stíhanie nakoniec aj zastavené bolo, a to z dôvodu, že za spomínaný skutok bol stavebník už potrestaný príslušným správnym orgánom uloženou pokutou, ktorú možno považovať za dostatočný postih, a preto nemôže byť vzhľadom na zákonnú prekážku potrestaný dvakrát za rovnaký čin," vysvetlila račianska samospráva.

Stavebný úrad v Rači sa piatimi rozostavanými domami vo vinohradoch v lokalite Fixle, bez stavebného povolenia a v rozpore s územným plánom mesta, zaoberá už štyri roky.