Hviezdoslavovo námestie v Bratislave bude zdobiť nadrozmerná kraslica

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 23. marca (TASR) – Hviezdoslavovo námestie v bratislavskom Starom Meste bude od nedele (25.3.) zdobiť nadrozmerná kraslica. Tá predstavuje originálny dar chorvátskych výtvarníkov, ktorý verejnosti predstaví staromestský starosta Radoslav Števčík spolu s chorvátskym veľvyslancom Aleksandrom Heinom.

Podobné kraslice boli počas desiatich rokov inštalované v Berlíne, New Yorku ale aj vo Vatikáne. "Som rád, že naše najkrajšie námestie sa zapojí do tejto originálnej tradície," skonštatoval starosta Števčík. Ako ďalej informuje mestská časť na svojej webovej stránke i na profile na sociálnej sieti, slávnostné predstavenie sa začne v nedeľu (25.3.) o 16.00 h. Kraslica bude následne zdobiť námestie do 20. apríla.