Modely áut dostanú od apríla zariadenie na oznamovanie nehôd

Systém vznikol preto, aby sa skrátil čas medzi ohlásením nehody a príjazdom záchranných zložiek.

Praha 24. marca (TASR) - Systém automatického tiesňového volania eCall začne od 1. apríla fungovať v cestnej prevádzke naplno. Informovalo o tom české ministerstvo dopravy. Od tohto dátumu majú výrobcovia nových modelov povinnosť inštalovať palubné jednotky systému do všetkých osobných áut a do nákladných vozidiel do 3,5 tony určených na európsky trh.

Systém vznikol preto, aby sa skrátil čas medzi ohlásením nehody a príjazdom záchranných zložiek. Tým by sa mali výrazne znížiť následky nehôd.

Do vozidiel sa budú inštalovať jednotky GNSS so zabudovanou kartou SIM a s hlasovým telefónom.

Stlačením tlačidla SOS alebo v prípade automatickej aktivizácie senzorov nárazu sa spustí poplach a auto prenesie potrebné údaje do centra núdzového volania. Súčasne volá na číslo 112. Správa sa do operačného strediska dostane za 15 sekúnd od vystrelenia airbagov.

Operátor sa dozvie presnú polohu vozidla, jeho značku a podľa počtu zapnutých záchranných pásov aj počet cestujúcich v ňom.