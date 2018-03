TASR

Slovenké hádzanárky vyhrali nad Talianskom

Slovenky teraz čaká dvojmesačná pauza, najbližší kvalifikačný zápas odohrajú 30. mája doma proti Čiernej Hore.

Na snímke zľava hráčky Talianska Bianca Del Balzová, Anika Niederwieserová, Irene Fantonová, hráčka Slovenska Eva Minarčíková a hráčka Talianska Valentina Landriová v kvalifikačnom zápase o postup na ME 2018 vo Francúzsku medzi Slovenskom a Talianskom v Šali v sobotu 24. marca 2018. — Foto: TASR – Lukáš Grinaj

Šaľa 24. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky vyhrali v druhej fáze kvalifikácie ME 2018 v 2. skupine na palubovke v Šali nad Talianskom 20:17 a v tabuľke im patrí priebežne tretia priečka so ziskom štyroch bodov.

Slovenky teraz čaká dvojmesačná pauza, najbližší kvalifikačný zápas odohrajú 30. mája doma proti Čiernej Hore. Na európsky šampionát do Francúzska postúpia prvé dva celky a najlepší tím z tretích miest kvalifikačných skupín.

2. skupina druhej fázy kvalifikácie ME 2018 Slovensko - Taliansko 20:17 (8:11) Rozhodovali: Barysas, Petrusis (obaja Lit.) Slovensko: Medveďová, Gubiková - Holešová, Školková, Szarková, Minárčiková, Rajnohová, Patrnčiaková, Fiľková-Trehubová, Rechtorisová, Habánková, Bujnochová, Rebičová, Pócsíková, Olšovská, Tulipánová. Taliansko: Meneghinová, Trombettaová, Gheorgheová, Dalla Costaová, Rotondová, Del Balzová, Losiová, Cappellarová, Pruensterová, Niederweiserová, Napoletanová, Gangaová, Laurettiová, Babbová, Fantonová, Landriová.

Slovenky od úvodu zápasu bojovali s nervozitou a hoci vyhrávali v úvode 2:0, réžiu zápasu potom vzali do rúk Talianky. Tie trestali každú chybu zvereniek trénera Dušana Poloza, vychádzala im streľba a dokázali otočiť na 4:3. Do konca polčasu si potom udržiavali náskok, vyhrali ho napokon 11:8.

Cez prestávku sa však Slovenky zmobilizovali a v úvode druhej časti zápasu prišla ich štvorgólová šnúra, po ktorej sa dostali do vedenia 12:11. Talianky síce vyrovnali, ale v polovici druhého polčasu premenili slovenské hádzanárky dva rýchle protiútoky, po ktorých viedli už o dva góly 15:13. Dvojgólový náskok si udržiavali do 22. minúty, potom sa presadila Rajnohová a zvýšila na 17:14. Vzápätí mohla zlomiť zápas Szarková, ale zo 'sedmičky'neuspela. Slovenky si však v dramatickej koncovke mierny náskok udržali a zostali v hre o postup na ME.