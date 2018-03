TASR

Z Bratislavy bude počas leta k dispozícii 49 leteckých liniek

Pravidelné linky bude z Bratislavy počas leta prevádzkovať osem leteckých spoločností.

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika — Foto: Facebook Letisko Bratislava

Bratislava 24. marca (TASR) - Počas tohtoročnej letnej sezóny budú mať cestujúci z bratislavského letiska k dispozícii 49 pravidelných liniek do 45 destinácií v 23 krajinách. Prináša ich letný letový poriadok, ktorý vstupuje do platnosti od nedele 25. marca.

"Z Letiska Milana R. Štefánika v Bratislave pribúda počas letného letového poriadku deväť nových leteckých liniek," priblížil generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec. Bratislavské letisko tak ponúkne cestujúcim najvyšší počet pravidelných liniek vo svojej histórii.

Šesť nových liniek bude z Bratislavy počas leta prevádzkovať spoločnosť Ryanair, a to na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, na Pafos na Cypre, do gréckeho Solúnu, do Eindhovenu v Holandsku a do tureckého Dalamanu. Jednu novú dennú linku do Londýna-Lutonu spustí spoločnosť Wizz Air a do Bratislavy prichádza aj nová letecká spoločnosť Georgian Airways, ktorá začne prevádzkovať linku do Tbilisi v Gruzínsku.

"V porovnaní s minuloročným letovým poriadkom je novou i linka do Bologne v Taliansku, ktorá je v prevádzke len od vlaňajšieho októbra, a novou je tiež linka do Katanie na Sicílii, kam začne v júni lietať spoločnosť Smartwings," doplnil Pojedinec.

Pravidelné linky bude z Bratislavy počas leta prevádzkovať osem leteckých spoločností. Letný letový bude platiť do ďalšej zmeny času, a to do 27. októbra 2018.