Tréner Lopetegui je po remíze Španielska v Nemecku opatrným optimistom

Zverenci španielskeho trénera nepodľahli ani v piatkovej previerke na pôde úradujúcich majstrov sveta.

Na snímke tréner španielskej futbalovej reprezentácie Julen Lopetegui. — Foto: TASR/AP

Düsseldorf 24. marca (TASR) - Tréner Julen Lopetegui nezažil prehru ani v sedemnástom stretnutí od nástupu na lavičku španielskej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci nepodľahli ani v piatkovej previerke na pôde úradujúcich majstrov sveta, v nemeckom Düsseldorfe sa zrodila remíza 1:1.

Hostia viedli už od úvodných minút po druhom reprezentačnom góle Rodriga Morena. Práve výkon 27-ročného útočníka Valencie bol pre Španielsko jeden z najkladnejších signálov pred blížiacim sa svetovým šampionátom. Očakáva sa, že Španieli budú hrať v Rusku na jedného útočníka a Moreno rozšíril možnosti, ktoré už predtým tvorili Diego Costa a Alvaro Morata. Ďalší kandidát je Iago Aspas, so šestnástimi gólmi najproduktívnejší Španiel v najvyššej domácej súťaži.

Lopetegui bol po zápase opatrný optimista: "Hrať proti najlepším na svete je dobrá výzva. V našom hernom prejave bolo veľa sebavedomia, potešili ma všetky výkony, bolo v nich mnoho pozitívneho." Našli sa však aj negatíva, predovšetkým desať minút pred koncom prvého polčasu, keď sa naplno prejavila absencia stredopoliara Sergia Busquetsa. Thomas Müller dostal pred pokutovým územím príliš veľa času i priestoru a mohol namieriť presne za chrbát brankára Davida de Geu. "Boli sme bez Busquetsa a na začiatku sme nastúpili s Thiagom Alcantarom, ktorý mal za sebou výpadok," citovala agentúra DPA 51-ročného kouča.

Ten cez polčas nasadil Saula Nigueza namiesto Andresa Iniestu. Deväť minút pred koncom riadneho hracieho času doprial reprezentačný debut Rodrimu. Defenzívny záložník prestúpi v lete z Villarrealu do Atletica Madrid a dovtedy sa pokúsi stať v národnom tíme dvojkou na tomto poste za Busquetsom. Podľa väčšiny pozorovateľov je však pozícia hráča FC Barcelona nenahraditeľná. "Sme na dobrej ceste a ukázali sme to aj proti úradujúcim majstrom sveta," vyhlásil kapitán Sergio Ramos po jubilejnom 150. vystúpení v reprezentácii. Viac (167) má na konte iba brankár a jeho niekdajší spoluhráč z Realu Madrid Iker Casillas. Španielsko bude pokračovať v príprave v utorok na vlastnej pôde proti Argentíne, ktorá zdolala v piatok Taliansko 2:0. Moreno sa pokúsi nadviazať na výkon z Nemecka: "Bolo to dobré z hľadiska tímového aj môjho individuálneho."

Nemci sa v prestížnej konfrontácii pred domácim publikom tiež nenechali zahanbiť a po počiatočnej ostýchavej fáze sa aj im darili akcie. Obom mužstvám chýbali len ďalšie gólové koncovky. "Španielsko patrí k absolútnej európskej špičke, kombinácie jeho hráčov sú priam automatizované. Naše tímy môžu na MS zohrať jedny z najdôležitejších úloh. Vzadu musíme hrať takmer 'osobku', aby sme kvalitného súpera dostali pod tlak. Risk za to stojí, aj keď nám nevyjde zakaždým," povedal nemecký tréner Joachim Löw na oficiálnej stránke národného futbalového zväzu DFB.