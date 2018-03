TASR

Dnes o 11:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislavský hrad i iné pamiatky v SR sa na hodinu zahalia do tmy

Svetlá dominánt zhasnú pri príležitosti svetovej kampane na ochranu životného prostredia Hodina Zeme. Slovensko ju podporí už po deviaty raz.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 24. marca (TASR) – Bratislavský hrad, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Spišský hrad či Hodinová veža v Banskej Bystrici sa v sobotu o 20.30 h na hodinu zahalia do tmy. Svetlá dominánt zhasnú pri príležitosti svetovej kampane na ochranu životného prostredia Hodina Zeme. Slovensko ju podporí už po deviaty raz. Zapojiť sa môžu všetci ľudia, stačí večer na hodinu pozhasínať svetlá vo svojich domácnostiach či firmách.

Cieľom iniciatívy WWF (Svetového fondu na ochranu prírody) je upriamiť pozornosť na problémy životného prostredia a ohrozenie prírodných zdrojov našej planéty. Hodina Zeme patrí medzi najväčšie celosvetové akcie so zapojením širokej verejnosti. Spolupatričnosť vyjadruje každoročne zhasnutím svetiel viac ako miliarda ľudí na celom svete.

"Mestá, inštitúcie a firmy sa týmto symbolickým gestom aktívne vyjadrujú a podporujú zmeny v oblasti ochrany životného prostredia a chcú inšpirovať ľudí, aby žili zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode," priblížila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann. Ako podotkla, svetová kampaň neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok. "V súčasnosti tlačí ľudstvo prírodné systémy na okraj a Hodina Zeme je preto šancou využiť silu jednotlivcov a požadovať zmenu v myslení a konaní," uviedla.

Do kampane sa tento rok zhruba 20 miest a obcí na celom Slovensku. Okrem Bratislavy, Košíc či Banskej Bystrice je to aj Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Trnava, Čierne, Bošáca či Spišská Sobota. Do akcie bude zapojených aj okolo 17 pamiatok ako napríklad Hrad Strečno, Trenčiansky hrad, Prezidentský palác v Bratislave, Bojnický zámok, Dóm sv. Martina v Bratislave či Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Hodinu Zeme podporí zhruba 40 organizácii i firiem, a osem škôl.

V Bratislave sa bude v sobotu konať od 18.00 h program Hodiny Zeme na Primaciálnom námestí. Návštevníkom sa predstaví skupina Rytmika či speváci a muzikáloví herci Thomas Puskailer a Martin Madej. Dospelí aj deti tu môžu zistiť, ako sa správať ekologickejšie, ako sa môže kreatívne využiť odpad a vyskúšať si tiež budú môcť zasadiť zeleň. Vyvrcholením bude zhasnutie svetiel, celosvetovo načasované na 20.30 až 21.30 h, kedy námestie osvetlí iba ohňová šou a následne sa za bubnovania kapely Rytmika odštartuje lampiónový sprievod.