TASR

Kazaň postúpila do semifinále play off KHL

Nad Metallurgom Magnitogorsk zvíťazila Kazaň 3:1.

Na archívnej snímke radosť hráčov AK Bars Kazaň. — Foto: TASR/František Iván

Moskva 23. marca (TASR) - Hokejisti Kazane zvíťazili v piatkovom stretnutí semifinále play off Východnej konferencie KHL nad Metallurgom Magnitogorsk 3:1 a sériu na zápasy rozhodli vo svoj prospech v pomere 4:1. Kazaň postúpila do semifinále play off KHL.

Salavat Julajev Ufa - Traktor Čeľabinsk 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Gól: 54. Burdasov /stav série: 3:2/