Sagan zaostal na klasike E3 Harelbeke: Pád neovplyvnil môj výkon

Peter Sagan približne 40 km pred koncom vypadol z vedúcich priečok a medzi najlepšími nefiguroval.

Na archívnej snímke Peter Sagan — Foto: TASR/AP

Harelbeke 23. marca (TASR) - Holandský cyklista Niki Terpstra triumfoval v piatok na 61. ročníku belgickej klasiky E3 Harelbeke. Jazdec stajne Quick-Step Floors sa presadil po dlhom úniku a do cieľa 206,1 km dlhej trate v Harelbeke prišiel sám. Druhú priečku si zo skupiny prenasledovateľov vyšpurtoval jeho tímový kolega z Belgicka Philippe Gilbert, tretí skončil ďalší domáci jazdec Greg van Avermaet z BMC. Peter Sagan približne 40 km pred koncom vypadol z vedúcich priečok a medzi najlepšími nefiguroval.

"Boli to veľmi rýchle a nervózne preteky. Až po Taaienberg prebiehalo všetko tak, ako sme mali naplánované. Keď zaútočil Quick-Step, spolu s Danielom Ossom sme prebrali zodpovednosť, aby sme zavreli medzeru a spojili skupiny. To si vyžiadalo veľkú úsilie a keď to urobíte ďaleko pred cieľom, potom je to veľmi ťažké. Na začiatku pretekov, asi po 30. kilometroch som mal menší pád, nebolo to nič vážne a neovplyvnilo to môj výkon. Teraz je už čas koncentrovať sa na ďalšie preteky," napísal Sagan na svojom facebooku.

Pelotón musel počas piatkových pretekov prekonať spolu 15 krátkych, no prudkých stúpaní a popasovať sa aj s viacerými úsekmi na dlažobných kockách. Navyše počas celého priebehu pršalo. Najdlhší kopec bol Oude Kwaremont (2200 m, 4,2%) 40 km pred cieľom, najprudší Paterberg (700 m, 12%) dva kilometre pred ním, záverečné stúpanie na Tiegemberg (1000 m, 6,5%) sa nachádzalo 20 km pred finišom. Oproti vlaňajšku sa trasa príliš nezmenila. Na úvodných 100 km boli dve stúpania, ostatné nasledovali v ďalšej časti. Vlani sa začalo naplno pretekať na siedmom stúpaní na Taaienberg (650 m, 9,5%) asi 75 km pred koncom.

Úvod pretekov bol hektický a množstvo jazdcov sa snažilo predrať do úniku. Po pár kilometroch sa to podarilo osmičke, ktorá si vypracovala po prvom kopci Wolvenberg šesťminútový náskok. V pelotóne prišlo v tej dobe k pádu, po ktorom skončil na zemi aj Peter Sagan. Trojnásobný majster sveta sa však rýchlo vyhupol späť do sedla a pokračoval v balíku. Situácia na trati sa v ďalšom priebehu ustálila. V pelotóne pracovali najmä jazdci Lotto-Soudal a Quick-Step Floors, osmička na čele si udržovala približne šesťminútový náskok. Ten sa mierne zvýšil, keď musel balík čakať na železničnom priecestí na prechádzajúci vlak.

Asi po sto km prišlo k veľkému pádu v hlavnej skupine a pelotón sa rozdelil na dve časti. Na čele ostala už len dvojica Gaudin a Ligthart s náskokom pod dve minúty. V druhom pelotóne pracovala najmä Astana a EF-Drapac. Po týchto udalostiach sa tempo poriadne vyostrilo a na ďalších stúpaniach neustále niekto nastupoval, pelotón sa celý roztrhal najmä prácou Quick-Stepu opäť na Taaienbergu. Na čelo sa 70 km pred koncom dostala k pôvodnému duu aj dvojica Quick-Stepu Lampaert a Terpstra, Sagan s ďalšími sa ocitli v stíhacej skupine s mankom asi 30 sekúnd. Slovenský pretekár chcel dostihnúť lídrov sám, no nakoniec ostal vo väčšej skupine s tímovým kolegom Ossom, no aj s ďalšou trojicou z Quick-Stepu, ktorá pochopiteľne nechcela striedať. Na čele výborne spolupracovali Lampaert a Terpstra a pred Saganovou skupinou si držali náskok asi 50 s. Z nej 55 km pred cieľom zaútočil Van Avermaet, ku ktorému sa pridali Gilbert a Benoot, Sagan ostal za nimi.

To už sa blížili Paterberg a Oude Kwaremont. Na čele po nich zostali Lampaert a Terpstra, za nimi stíhacia trojica a väčšia skupina, v ktorej však už po Paterbergu nefiguroval Sagan a prišiel tak o šancu na triumf. Po posledných kockách zostal vpredu osamotený Terpstra, ktorý si aj po Tiegembergu udržal približne 35-sekundový náskok pred skupinou prenasledovateľov a v "časovkárskom" móde sa vydal na záverečné rovinaté kilometre do cieľa. Jeho heroický výkon nakoniec slávil úspech a tridsaťtriročný Holanďan sa tešil z prestížneho úspechu. Veľmi mu pomohol aj výborný taktický výkon tímu a hlavne "záškodnícka" práca kolegov Zdeňka Štybara a Philippa Gilberta, ktorí kontrolovali útoky stíhacej skupiny.

Peter Sagan nakoniec finišoval na 26. pozícii s mankom 3:23 minút, druhý zástupca slovenskej cyklistiky v tíme Bora-Hansgrohe Michael Kolář prišiel do cieľa na 62. mieste s vyše 14-minútovou stratou.