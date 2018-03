Kristína Jurzová

Takýchto remeselníkov je už len málo! Slavomír vyrába nádherné drevené postele s doživotnou zárukou

Z tejto postele sa vám naozaj nebude chcieť vyliezť. Každá je originálna, vyrobená rukami a s láskou. A slúžiť bude doživotne nielen vám, ale ešte aj vašim vnúčatám.

Slavomír "Kolač" Polaček sa špecializuje na postele s intarziou. — Foto: facebook/Postele Kolač

POPRAD 25. marca (Dobré noviny) – Spánkom strávime približne tretinu života. A niektorí ľudia dokonca aj viac, pretože posteľ sa stáva neraz akýmsi multifunkčným miestom, predovšetkým ak máme malý životný priestor. Miesto na spanie by tak malo byť hlavne pohodlné, pretože to, ako sa vyspíme, neraz ovplyvní náš celý deň. Svoje o tom vie aj výrobca ručne robených postelí Slavomír Polaček (45) z Popradu, ktorý do každého kusu vkladá aj kúsok svojho srdca. Ponúka nielen originálny dizajn, ale aj doživotnú záruku na postele, ktoré vďaka ich kvalite môžete pokojne aj dediť.

Ručne maľovaná posteľ predstavuje návrat k ľudovej modernej tvorbe. Foto: facebook/Postele Kolač

K práci s drevom privoňal u svojho deda a strýka na dedine. Už ako malého chlapca ho očarila jeho vôňa, farby, tvarovateľnosť. A to, že drevu je možné vdýchnuť nový život. Láska k drevu bola napokon taká silná, že sa rozhodol vyštudovať stolárčinu vo svojom rodnom Kežmarku. Netrvalo to však dlho a začal sa jeho kočovný život po stolárskych firmách v susednom Česku, Rakúsku, ale aj v Nemecku. Osamostatniť sa rozhodol až v roku 2004, keď sa spoznal s kamarátom Mirkom Dudášom, ktorý mu ukázal svet kreativity. K vášni pre drevo sa napokon pridala aj vášeň pre dizajn.

Intarzia zažíva renesanciu. Foto: facebook/Postele Kolač

Pán Polaček sa začal venovať interiérom a hľadať produkt, kde nie je potrebné tráviť toľko času na montáži a kde všetko sadne presne na mieru. Objavil čaro postelí, z ktorých cítiť pravú vôňu dreva. „Sú moja srdcová záležitosť, kde sa naplno prejaví kreativita pri práci s rôznymi druhmi dreva, ale skúšam aj stále niečo nové, čo vytvorí originalitu, lebo každá posteľ, ktorú vyrobím sa už opakovať nebude. Každá je originál s vlastným dizajnom a jediná na svete,“ prezradil pre Dobré noviny.

Žiadna pásová výroba

Svoj útulný ateliér má v Jánovciach pri Poprade, kde pracuje sám a kde trávi aj svoj voľný čas. „Vymyslieť nový dizajn a niečo originálne, čo ľudí osloví, je dlhý proces a mňa to napĺňa,“ hovorí o svojej práci. Pán Polaček vytvoril série maľovaných postelí, ktoré predstavujú návrat k ľudovej modernej tvorbe.

Jeho špecialitou je však takzvaná intarzia. Ide o tradičnú techniku skladania malých kúskov rôzneho dreva a rôznych tvarov do mozaiky, „kde sa výroba povýšila na umenie“. Ako však hovorí, krásny nápad niekedy vyžaduje svoj čas. Práca na jednej takejto posteli mu trvá asi dva mesiace, čiže asi raz toľko ako pri ostatných. Jeho dielňu však môžete kedykoľvek navštíviť, dať si kávu a pozrieť sa, ako proces výroby vašej postele napreduje.

Posteľ, ktorá vydrží celé generácie. Foto: facebook/Postele Kolač

Postele sú vyrobené z poctivého dreva, kde sa podľa jeho slov na hrúbke profilu nešetrí, tak ako je to u niektorých lacnejších postelí z obchodných reťazcov. „Lebo čím je spojovacia plocha väčšia, aj spoj je pevnejší a v kombinácii s kvalitným drevom, ktoré stačí nenáročne ošetriť voskom alebo olejom, sa vie zaručiť doživotná záruka. Posteľ s originálnym dizajnom by sa mala dediť a to ma motivovalo, aby po mne zostalo niečo hodnotné,“ vysvetľuje filozofiu svojho podnikania aj dôvod, prečo ľuďom k posteli „pribalí“ certifikát kvality.

Vyrobené s láskou a srdcom

Vyhovieť sa snaží každej požiadavke zákazníka – typu, rozmeru, druhu dreva či povrchovej úprave. Dbá aj nato, ako je zariadený interiér a v čom sa človek cíti pohodlne. Podľa vlastných slov sa zatiaľ nestretol s nejakou špeciálnou podmienkou, čo by ho vyviedla z miery, práve naopak, on ponúka netradičné riešenia a finálny dizajn dotvára sám. „Ako výrobca postelí viem, že deväťdesiat percent dobrého spánku tvorí dobrý matrac a ja sa snažím pridať tú pocitovú časť, ktorá je robená s láskou a srdcom.“

Slavomír dbá aj nato, ako je zariadený interiér a v čom sa človek cíti pohodlne. Foto: facebook/Postele Kolač

Ako sa však hovorí, obuvník chodí bosý a krajčír nahý. A dalo by sa to aplikovať aj na pána Polačka. Niežeby nemal na čom spať, ale „aj napriek tomu, že doma má každý svoju úžasnú posteľ, moje deťúrence Pascal a Eulálinka mi moju stále obsadia aj s mojou drahou Peťkou, a keď sa neskoro v noci vrátim z práce, pravidelne zaspávam pri telke na gauči,“ hovorí so smiechom o tom, ako to u nich beží.

Vtipná je aj jeho prezývka, vďaka ktorej ho poznajú jeho známi. Pán Polaček sa v mladosti aktívne venoval hádam všetkým športom a bol aj súčasťou lyžiarskeho klubu. Tréner mu však pri vyslovovaní skomolil priezvisko a vznikol z toho Kolač. Keďže každý v klube mal nejakú tú prezývku, jemu prischla táto, a dokonca natoľko, že sa stala jeho výrobnou značkou.

Foto: facebook/Postele Kolač

Svoju tvorbu prezentuje aj v ORIGINAL Gallery na námestí v Poprade, kde vystavuje spolu s fotografom Robom Kočanom a pánom Jožkom Pazúrom. „Mojím plánom do budúcna je vybudovať si uznávanú vlastnú značku a spokojní a usmiati ľudia, ktorí sú tá najlepšia reklama,“ hovorí pán Polaček, ktorý má umelecké ruky aj dušu.