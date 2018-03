TASR

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Hanka, ktorá prerazila v New Yorku: Začínala ako čašníčka, no dnes v koncertuje s tými najlepšími. Počuli ste už o nej?

Hanka Gregušová len pred niekoľkými dňami dokončila v New Yorku nahrávanie originálneho albumu. Na konte už má niekoľko ocenení nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

— Foto: Hankag.com

Washington 22. marca – Len pred niekoľkými dňami dokončila v New Yorku nahrávanie originálneho albumu na motívy básní slávneho amerického spisovateľa Walta Whitmana a pripravuje sa na turné po Slovensku. Na konte už má niekoľko ocenení zo Slovenska aj zo zahraničia. Reč je o džezovej speváčke Hanke Gregušovej.

Hudbu síce milovala už od malička, ale k džezu a spevu vôbec sa dostala až neskôr. Prvú pesničku, ktorú ako dieťa spievala, bola slovenská Vyletela prepelička z prosa. Potom mala bližšie k tancu. Na rodinných oslavách imitovala Michaela Jacksona a v rôznych tanečných zoskupeniach tancovala spoločenské aj folklórne tance. Riaditeľka hudobno-tanečného konzervatória ju dokonca nahovárala na balet.

V 14 rokoch začala spievať v prvej pop-rockovej kapele Backstage a odvtedy sa venovala už len spevu. Prešla si viacerými hudobnými žánrami a jej učiteľka spevu ju nahovárala aj na operu. Osudovým sa jej však stal džez, ktorý si zamilovala práve v Spojených štátoch, kde v súčasnosti pôsobí.

Začínala ako spievajúca čašníčka

Do USA sa vybrala po prvý raz na letné prázdniny počas štúdia na vysokej škole. Dostala sa do Washingtonu a v prestížnej reštaurácii Mimi's pracovala ako spievajúca čašníčka.

"Veľmi som chcela spievať a na konkurze mi umelecký riaditeľ navrhol spievať džez. Podal mi moju vôbec prvú kazetu s džezovými skladbami a požiadal ma, aby som sa ich naučila. Vtedy som si džezovú hudbu zamilovala natoľko, že už som sa nikdy od tohto žánru neodklonila," povedala Hanka.

Hoci džez si zamilovala v Spojených štátoch, spevácku kariéru v tomto žánri rozbehla doma na Slovensku, kde to zvládla popri dokončení štúdia manažmentu a neskôr popri práci manažérky v medzinárodnej firme. Vo veku 27 rokov vydala v roku 2007 svoj debutový album Reflections of My Soul.

"Vydala som ho vďaka podpore Hudobného fondu. Album produkoval Radovan Tariška, vynikajúci džezový saxofonista a celá kapela bola zložená z tých najlepších slovenských džezových muzikantov z nastupujúcej mladej slovenskej generácie. Po vydaní albumu som cítila akúsi potrebu sa ďalej, vážnejšie venovať džezu," zaspomínala Hanka G.

Jej talent si všimli až v USA

O niekoľko rokov vydala druhý sólový album Essence, s ktorým absolvovala na Slovensku aj turné. Album bol venovaný slovenskému folklóru, ktorý virtuózny klavirista Ondrej Krajňák zapracoval do džezu. Album zaujal dvojnásobnú držiteľku Grammy a najlepšiu americkú džezovú speváčku podľa časopisu TIME Cassandru Wilsonovú, ktorá bola na európskom turné. Hanka G dostala nielen príležitosť otvárať jej koncert v Bratislave, ale Cassandra jej ponúkla profesionálne sa venovať džezu v Spojených štátoch.

Odchod zo Slovenska nebol jednoduchý

"Nasledoval serióznejší pobyt v USA, keď som už spievala v rôznych džezových kluboch a hosťovala v kapele Erica Wyatta v najlepšom džezovom klube v New Yorku - v Small Jazz Club. Zoznámila som sa tiež s vynikajúcim džezovým klaviristom a producentom Rodney Kendrickom, ktorý bol dvorným klaviristom džezovej speváckej legendy Abbey Lincolnovej, a ktorý ma zavolal vystupovať v jeho kapele," uviedla Hanka G s tým, že začiatky v USA však jednoznačne neboli ľahké. Na Slovensku opustila nielen rodinu, ale aj výbornú prácu v medzinárodnej spoločnosti, kontakty v hudobnej sfére a rozbehnuté koncertovanie.

"Bolo to pre mňa veľmi veľké rozhodnutie a možno aj najväčšie rozhodnutie doterajšieho života," priznala speváčka.

Hanka G sa vlani stala laureátom najvyššieho ocenenia na Slovensku v oblasti džezovej hudby - ceny Ladislava Martoníka Jazzman roka 2017, ktorú udeľuje Hudobný fond.

"Bola to pre mňa veľká pocta, keďže som len druhá žena v dlhej 26-ročnej histórii tohto prestížneho ocenenia," uviedla Hanka G.

Jej sólové albumy zase získali nomináciu na najlepší džezový album v Radio_Head Awards - album Essence v roku 2015 a album Twin Flame tento rok.

V uplynulých dňoch Hanka G dokončila v New Yorku nahrávanie originálneho albumu inšpirovaného poéziou Walta Whitmana, ktorý vyjde vo vydavateľstve Real Music House v tomto roku.

"Bola som prizvaná ako súčasť zaujímavého americko-slovenského zoskupenia a poslucháči sa majú na čo tešiť," povedala Hanka G.

Jej spev si naživo budú môcť vychutnať aj Slováci

So svojím posledným sólovým albumom Twin Flame pripravuje tiež na máj turné na Slovensku a v Českej republike. V lete a na jeseň zase plánuje priviesť na slovenské turné svoju americkú kapelu. Okrem toho pracuje aj na niekoľkých nových hudobných projektoch, napríklad s klaviristom a organistom Johnom Petersom, ktorý spolupracoval aj s takými hviezdami ako Alicia Keys. V USA vystupuje Hanka G. v rôznych džezových kluboch v New Yorku, ako aj v kapele vynikajúceho džezového bubeníka Taru Alexandra.

Za svojimi úspechmi vidí predovšetkým veľmi pevnú vôľu, cieľavedomosť, každodennú mravenčiu prácu a schopnosť poučiť sa z neúspechov, rýchlo sa "otriasť" a ísť ďalej.

"Tiež byť dobre zorganizovaná, vytvárať si ciele, aby človek neupadal do zbytočných depresií a hĺbania o tom, čo sa nedeje a prečo. Pobyt v USA mi pomohol nezaoberať sa zbytočne tým, čo si kto myslí, ale sústrediť sa na to, čo chcem ja a ísť si za tým," povedala Hanka G.

Za jej úspechom je samozrejme aj talent a výborný sluch, a ako sama dodala aj jej prístup k interpretácii skladby – nie hlavou, ale srdcom.