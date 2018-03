TASR

Dnes o 16:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS v krasokorčuľovaní: Aj Myslivečková s Csölleyom ostali bez finále

Na milánskom šampionáte sa Slovákom nedarilo. Do voľných jázd nepostúpila už v stredu ani Nicole Rajičová.

Na archívnej snímke slovenský pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley. — Foto: TASR/Michal Svítok

Miláno 23. marca (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley neuspeli na majstrovstvách sveta v Miláne v piatkovom krátkom tanci. Ich výkon ocenili rozhodcovia známkou 55,54 bodov a už po odjazdení 27 párov z 31 bolo jasné, že Slováci budú chýbať v sobotňajších voľných tancoch medzi elitnou dvadsiatkou.

Slovenským tanečníkom nepomohol ani fakt, že jazdili v "domácom" prostredí, keďže sa pripravujú s ich talianskymi trénermi Barbarou Fusarovou Poliovou, Stefanom Carusom a Robertom Pelizzollom práve v Miláne. Za osobným maximom 59,75 zo ZOH 2018 v Pjongčangu, kde postúpili do voľných jázd a skončili na konečnom 20. mieste, zaostali o vyše 4 body.

Po krátkom programe však boli spokojní. "Podarila sa nám čistá jazda," povedala v mixzóne 28-ročná Myslivečková. "Dôležité bolo zajazdiť čisto, aj prvá reakcia trénerov bola, že sme spravili maximum. Olympijský krátky program bol lepší, ale aj tento bol jeden z najlepších," dodal 27-ročný Csölley. Partnerku do veľkej miery limitovalo zranenie ramena. Počas úpravy ľadu sa na veľkej obrazovke štadióna objavil aj záber na ňu, ako jej rameno tejpuje fyzioterapeut. "Ja to rameno cítim sedem dní v týždni, 24 hodín denne, nie je to niečo, na čo by sa dalo zabudnúť. Ak to mám zatejpované, tak stabilita je väčšia, ale hybnosť menšia," vysvetlila. O ďalšej budúcnosti slovenskí reprezentanti ešte nechceli hovoriť. "Dali sme si čas, že si to premyslíme po svetovom šampionáte," uviedla Myslivečková.

Najlepší krátky tanec predviedli olympijskí vicešampióni Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska. Dvojnásobní majstri sveta vytvorili výkonom 83,73 nové historické maximum, keď o šesť stotín bodu prekonali olympijských víťazov a obhajcov titulu Tessu Virtueovú so Scottom Moirom z Kanady, ktorí v Miláne neštartujú. Úradujúci majstri Európy odsunuli na druhé miesto americký pár Madison Hubbellová, Zachary Donohue. Z tretieho miesta pôjdu do sobotňajších voľných tancov Kanaďania Kaitlyn Weaverová a Andrew Poje.

