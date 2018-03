TASR

Dnes o 16:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dobrovoľníci v Prievidzi čistia Čerešňový sad, bude slúžiť verejnosti

Čistenie plôch od náletových drevín sa nedotýka len Čerešňového sadu, bude sa realizovať i v iných lokalitách.

Ilustračná snímka.. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prievidza 23. marca (TASR)- V Prievidzi bojujú proti premnoženým diviakom nielen plašením či poľovačkami, ale i čistením zarastených zelených plôch. V týchto dňoch tam začali s úpravou zelene v takzvanom Čerešňovom sade na sídlisku Kopanice. Ten by mal po dokončení prác v budúcnosti slúžiť širšej verejnosti.

Čistenie plôch od náletových drevín sa nedotýka len Čerešňového sadu, bude sa realizovať i v iných lokalitách. Eliminovať premnožené diviaky sa štátna správa spolu s miestnou samosprávou a ďalšími organizáciami snaží už tretí rok. "Od roku 2016 sme získali od obyvateľov množstvo podnetov, že denno-denne prichádzajú do kontaktu s diviačou zverou. Najväčším problém je na sídliskách Kopanice a Necpaly, menej navštevovanou lokalitou je Čerešňový sad," povedala v piatok prednostka Okresného úradu v Prievidzi Silvia Siváková Nemcová.

Jedným z prvých krokov úradu bolo podľa nej povolenie na odstrel diviačej zveri, ktorému predchádzalo ich vytláčanie od obytnej zóny. "Poľovníci vykonali na území dve úspešné poľovačky, ale s krátkodobým účinkom, lebo diviak je inteligentné zviera a po čase sa vrátil do svojich úkrytov a ležovísk," podotkla.

Na základe týchto skutočností úrad zistil, že pozemky, kde sa diviaky zdržujú, sú dlhodobo zanedbávané zo strany ich majiteľov. Urbársky spolok Necpaly v tejto súvislosti organizoval i stretnutie, na ktorom sa vlastníci dohodli, že budú postupovať spoločne. "Okresný úrad Prievidza vydal aj rozhodnutie a nariadenie, myslím 45 vlastníkom, aby si vyčistili tak, ako im zo zákona prináleží, tieto pozemky. Ale keďže týchto vlastníkov je naozaj veľa a čakať na vyjadrenie vlastníkov a postupovať podľa zákona je dlhodobý proces, preto som sa stretla s majiteľom firmy, ktorá sa zaoberá čistením pozemkov, Jánom Mokrým mladším. Ponúkol, že ich vyčistí na vlastné náklady," priblížila Siváková Nemcová. S Mokrým má mesto Prievidza uzatvorenú i zmluvu o spolupráci.

O Čerešňový sad o rozlohe asi 25.000 metrov štvorcových, kde pôvodne rástli i čerešne, sa po revolúcii viac ako 20 alebo 25 rokov nikto nestaral. Mestu sa v minulosti podarilo plochu čiastočne vyčistiť, tiež majetkovo vysporiadať. V tomto roku získalo od cirkvi do prenájmu pozemok o rozlohe 7000 metrov štvorcových za symbolickú sumu s tým, že zaviazalo, že ju vyčistí. Ďalšie pozemky vyčistia Hornonitrianske bane Prievidza. "V tejto lokalite za garážami bude oplotený výbeh pre psíkov, bude aj predelený pre malé a väčšie plemená. A potom od výbehu smerom k športovému areálu Centra voľného času zostane zachovaná verejná zeleň, ale chceme obnoviť funkciu Čerešňového sadu, takže v rámci náhradnej výsadby stromov budeme sadiť veľké kvitnúce čerešne. A urobíme tu možno nejaké chodníčky, možno nejaký mobiliár pre deti a zariadenie, aby to naozaj slúžilo ako rekreačná oddychová zóna pre obyvateľov tohto mesta," načrtol mestský poslanec Michal Dobiaš s tým, že do konca tohto roka by mal v sade pribudnúť výbeh pre psov ako i náhradná výsadba stromov, pričom samospráva sa bude aj s krajinnými architektmi zaoberať, ako by mal sad vyzerať. Do budúcnosti by malo mesto podľa Dobiaša vysporiadať i ďalšiu väčšiu časť pozemkov, kde by chceli dobrovoľníci sad rozšíriť.