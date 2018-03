TASR

Na ME vo vzpieraní štartuje 9 Slovákov, Lukáč: S nesmelými ambíciami

Dejiskom európskeho šampionátu mužov i žien bude olympijské stredisko "Sydney 2000" v rumunskom meste Izvorani neďaleko Bukurešti.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP/Dita Alangkara

Izvorani 23. januára (TASR) - S ambíciami využiť formu i ideálny vek väčšiny reprezentantov sa predstavia slovenskí vzpierači na ME v Bukurešti (26. marca - 1. apríla). Zdravotné problémy napokon nedovolia štart Ondrejovi Kruželovi a do bojov tak zasiahnu piati muži a štyri ženy.

"Nechcem, aby to vyznelo neskromne alebo prehnane optimisticky, ale nemáme malé ambície. Takmer všetci naši reprezentanti sú v zrelom veku, majú už stabilizovanú výkonnosť i potrebnú psychickú odolnosť. To by sa mohlo pretaviť do kvalitných výsledkov na ME," uviedol reprezentačný tréner Rudolf Lukáč pre TASR.

Podľa neho môže pozitívne prekvapiť ktokoľvek z deväťčlenného menoslovu reprezentantov, vrátane Karola Samka. Ten už na uplynulých MS predviedol pokusy ašpirujúce na medailu, no neboli mu uznané. Ani kvarteto slovenských žien nie je bez šance na úspech. Zaujímavým menom je európska i svetová medailistka zo šampionátov v silovom trojboji Ivana Horná. "Ivana je naturalizovaná, keďže jej primárnym športom je silový trojboj, v ktorom už zožala množstvo úspechov. Aj vo vzpieraní dosahuje výborné parametre. Pomyselným želiezkom v ohni môže byť aj Nikola Seničová, ktorá je majsterkou Európy do 17 rokov a má aj ďalšie medzinárodné úspechy. Veľa bude závisieť od momentálnej formy, ale aj taktiky či kvality súperov," poznamenal Lukáč.

Dejiskom európskeho šampionátu mužov i žien bude olympijské stredisko "Sydney 2000" v rumunskom meste Izvorani neďaleko Bukurešti. Samotné súťaže sa začnú v pondelok 26. marca výkonnostne slabšou B-skupinou. Na predbežnej štartovej listine figuruje 124 mužov a 113 žien z 31 krajín sveta. Do ME pre diskvalifikáciu vyplývajúcu z dodatočných trestov za dopingové prehrešky na OH 2008 a 2012 nezasiahnu reprezentanti Ruska, Bieloruska, Azerbajdžanu, Turecka, Arménska, Ukrajiny a Moldavska.