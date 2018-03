TASR

Dnes o 14:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na UMB v Banskej Bystrici otvoria druhý detský kútik, volá sa PuFkáčik

Detský kútik PuFkáčik je určený všetkým návštevníkom areálu bezplatne. Je tam množstvo hračiek, knižiek, hier, ktorými prispeli zamestnanci.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Banská Bystrica 23. marca (TASR) – Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvoria v pondelok (26.3.) detský kútik PuFkáčik, ktorý pomohli vytvoriť študenti denného štúdia sociálnej práce. Na pôde univerzity je už druhý.

"Vytvorením detského kútika reagujeme na potreby študentstva a zamestnancov našej fakulty. V zahraničí sú také priestory štandardom. V budúcnosti by sme tam chceli zabezpečiť i stráženie detí najmä v spolupráci so študentmi a študentkami, ktorí sa na prácu s deťmi u nás pripravujú a mohli by tak získať viac praktických skúseností a priamej práce," priblížila Alžbeta Brozmanová Gregorová, prodekanka fakulty pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie.

V deň otvorenia od 13.00 do 17.00 h budú pre deti pripravené tvorivé dielne na tému Veľkej noci, ktoré organizuje katedra pedagogiky. Detský kútik PuFkáčik je určený všetkým návštevníkom areálu bezplatne. Je tam množstvo hračiek, knižiek, hier, ktorými prispeli zamestnanci.