TASR

Dnes o 14:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výstava Sme ako vy v Nitre ukazuje svet ľudí s Downovým syndrómom

Projekt vznikol na základe spolupráce UKF so Spoločnosťou Downovho syndrómu (SDS) na Slovensku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Nitra 23. marca (TASR) - Sme ako vy je názov výstavy, ktorú v týchto dňoch sprístupnili v Galérii Univerzum na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Projekt vznikol na základe spolupráce UKF so Spoločnosťou Downovho syndrómu (SDS) na Slovensku.

Výstava predstavuje fotografie detí a mladých ľudí s Downovým syndrómom, ktoré nafotila fotografka Marta Földešová. "Ako už prezrádza samotný názov výstavy, cieľom bolo najmä ukázať, že aj ľudia s týmto syndrómom môžu žiť plnohodnotný život, krásny a plný farieb, presne tak ako ostatní," uviedla Tímea Kamenická z UKF.

Podľa slov Ingrid Ráczovej z SDS je cieľom putovnej výstavy priblížiť ľudí s Downovým syndrómom. "Zámerom bolo ukázať, že sú tu s nami a treba ich prijať takých, akí sú," skonštatovala. Autorka fotografií zdôraznila, že pri jej práci jej išlo najmä o zachytenie lásky a úprimnosti, ktorú v sebe ľudia s Downovým syndrómom majú.

Výstava potrvá v Galérii Univerzum do 3. apríla. Potom sa presunie do hlavnej budovy UKF na Triede Andreja Hlinku a 11. apríla bude nainštalovaná na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF, kde zostane do 18. apríla.