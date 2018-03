Bolt v piatok opäť trénoval s hráčmi Borussie Dortmund

TASR

Usain Bolt, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Dortmund 23. marca (TASR) - Svetový rekordér v šprinte na 100 a 200 m Jamajčan Usain Bolt v piatok opäť trénoval s futbalistami nemeckého klubu Borussia Dortmund.

Tridsaťjedenročný Jamajčan sa predstavil pred viac ako tisíc fanúšikmi na otvorenom tréningu vestfálskeho mužstva, ktorý dokonca vysielali naživo prostredníctvom internetu. Pre osemnásobného olympijského šampióna to bol v priebehu dvoch dní už druhý tréning so zverencami trénera Petra Stögera. Informovala o tom agentúra DPA.

Bolt ukončil svoju úspešnú atletickú kariéru po minuloročných majstrovstvách sveta v Londýne.

Usain Bolt vkladá do tréningu v nemeckom klube veľké nádeje. Už dávnejšie vyhlásil, že sa pokúša o kariéru futbalového profesionála a Dortmund by bol výborný odrazový mostík. V budúcnosti by rád hral vo svojom obľúbenom Manchestri United.