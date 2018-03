TASR

Príjemný skok pre Trenčanov, Sojčík: Sme radi, že tak rýchlo

Vo štvrťfinále Kaufland play off Tipsport ligy vyprevadili hokejisti Trenčína Popradčanov v najkratšom možnom čase, čím odmietli úvahy o vyrovnanej sérii.

Na snímke vpravo Peter Ölvecký - HK Dukla Trenčín, vpravo Jindřich Abdul a vzadu Štefan Fabian - HK Poprad vo štvrtom zápase štvrťfinále Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy HK Poprad - HK Dukla Trenčín 22. marca 2018 v Poprade. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Trenčín 23. marca (TASR) - Vlani o takomto čase bojovali hokejisti Dukly Trenčín o zotrvanie v najvyššej súťaži, teraz sa radujú z postupu medzi štyri najlepšie tímy súťaže. Vo štvrťfinále Kaufland play off Tipsport ligy vyprevadili Popradčanov v najkratšom možnom čase, čím odmietli úvahy o vyrovnanej sérii. Podľa útočníka Petra Sojčíka mužstvu pomohla viera vo víťazstvo aj za nepriaznivého stavu.

Trenčania zvládli prvé dva zápasy na domácom ľade, čím si pred dvojzápasom v Poprade vytvorili ideálnu východiskovú pozíciu. Domácich dostali pod psychologický tlak, ktorý ešte narástol po treťom zápase, ktorý vyhrala opäť Dukla (5:3). Štvrtý duel sa vyvíjal skôr pre "kamzíkov", ale tí nezúročili ani nádejný stav 2:0. Trenčania odmietli predĺženie série o ďalší domáci zápas a gólmi Petra Sojčíka a Marcela Hossu ukončili sezónu svojho súpera. "Prvá tretina nám vôbec nevyšla, akoby sme čakali, že nám to Poprad sám odovzdá. V druhej sme však na to veľmi dobre zareagovali, boli sme pohyblivejší a držali sme puk v ich pásme. V tretej časti sme chceli počkať na svoju šancu, ktorá napokon aj prišla. Aj za nepriaznivého stavu sme verili, že to môžeme zvládnuť. Tá viera nám pomohla k obratu," uviedol Sojčík.

Autor dvoch trenčianskych gólov bol rád za svoj príspevok k víťazstvu, v prvom rade ho však tešilo potvrdenie pozície favorita už po minime zápasov. "Ja som hlavne rád, že sme to ukončili v najkratšom možnom čase. Teraz sa teším na oddych, pretože séria bola síce krátka, ale náročná," poznamenal. Skúsený útočník bol jedným z hráčov, ktorí vlani zažili boje o zotrvanie v najvyššej súťaži. Sezóna 2016/17 Dukle nevyšla, príliš suverénne neboli jej výkony ani v konfrontácii s hladnými prvoligistami.

Napokon však Tipsport liga v Trenčíne zostala a aj suverénnym postupom cez Poprad dáva Dukla zabudnúť na vlaňajšie patálie. "Po minulej sezóne, ktorá nám absolútne nevyšla, sme ukázali, že hokej vieme hrať a že vieme zvládnuť aj sériu v play off. Všetci teraz veríme, že tak skoro neskončíme," poznamenal Sojčík, na ktorého myšlienku nadviazal aj strelec postupového gólu Marcel Hossa, ďalší z pamätníkov záchranárskych prác: "V hokeji aj v živote človek zažíva vzostupy aj pády. Je to pre nás príjemný skok a naďalej si musíme veriť." Už úvod sezóny 2017/18 nabil fanúšikov pozitívnou energiou a tá graduje aj po postupe cez Poprad. Na otázku, či je expresný postup signálom, že s Trenčínom treba počítať v boji o titul, má Hossa jasnú odpoveď: "Určite áno."