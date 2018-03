TASR

Matej Tóth na Dudinskej päťdesiatke s rešpektom i pokorou

Program 37. ročníka Dudinskej päťdesiatky sa začína v sobotu o 8.00 hlavnými pretekmi mužov i žien na 50 km, o 14.00 štartujú muži i ženy na 20 km.

Na snímke Matej Tóth. — Foto: TASR/Dušan Hein

Dudince 23. marca (TASR) - Olympijský víťaz z Ria de Janeiro Matej Tóth sa v sobotu o 8.00 h postaví na štart v Dudinciach s rešpektom a pokorou. Prvýkrát od OH 2016 si dopraje 50 km a 37. ročník tohto tradičného chodeckého podujatia na Slovensku už len svojou prítomnosťou ošperkuje. V pláne má aj čosi navyše, ukázať sa v takej forme, že si jeho výkon a umiestenie zaslúžia veľký potlesk, tak ako pri dvoch víťazných predchádzajúcich štartoch v rokoch 2011 a 2015. Spred troch rokov drží aj rekord podujatia časom 3:34:38.

Tóth hovorí o výnimočnom štarte, pretože s Dudincami dokonale zrástol. "Po mojom nezmyselnom obvinení na základe hodnôt v biologickom pase som zažil ťažký rok, no naučil ma užívať si každú výzvu. Momentálne je pre mňa výzva aj titul majstra Slovenska. Bolo by pekné, keby sa mi podarili na domácom šampionáte tri víťazstvá, jedno mám tento rok z haly, druhé by mohlo prísť v Dudinciach a tretie v máji v Borskom Mikuláši na dvadsiatke. Dušan Majdán mi to však určite neuľahčí."

V Dudinciach skúsia premiérovo 'pit-lane', novinku v pravidlách spočívajúcu v povinnej prestávke za tri napomínania červenými kartami, a presne sa nevie, ako dopadne. Matej Tóth túto zmenu považuje za pozitívnu. "Máte šancu prísť do cieľa, najmä na päťdesiatke je to veľmi dôležité, pretože na nej štartujete zriedka. Organizátori a rozhodcovia to budú mať ťažšie, treba si na to zvyknúť. Toto pravidlo je zatiaľ v dobrovoľnej polohe, ako povinnosť ešte nefunguje."

Pred ME v Berlíne musí Tóth splniť limit (4:08:00, ženy 4:50:00). "Preto neriešim ešte ďalšie plány, až po Dudinciach. Viem, že som pripravený, mám dostatok skúseností, problém by nastať nemal, no môžete sa zraniť, ochorieť, je tu veľa premenných. Obavy nemám, na európsky šampionát sa dôkladne pripravím, no presvedčený nie som o ničom. Mám dostatok času na to, aby som sa dostal do top formy, mám však 35 rokov, už nie som mládežník, regenerácia trvá dlhšie, dávky znášam ťažšie. Preto nezaškodí pokora, aby som mal dobrý pocit zo všetkého a vyhol sa tlaku. V príprave som si opäť zvolil Štrbské Pleso, potom tri týždne v talianskom Livigne, ubytovanie mám tam zarezervované a akonáhle splním limit na ME, hneď platím zálohu a idem do toho."

Tréner Matej Spišiak si pochvaľuje všetko, čo má s Matejom Tóthom za sebou, vrátane sústredenia v JAR. "Dudince preveria našu doterajšiu robotu, na čas 3:45 určite má, aj na víťazstvo. Nové pravidla s názvom pit-lane beriem s rezervou, ja som skôr zástanca tradičných metód v rozhodovaní. Poviem úprimne, nie som z toho nadšený, môže spôsobiť chaos, celoplošne sa to ešte nezaviedlo. My sme technicky dobre pripravení, takže verím, že nás, slovenských chodcov, sa to nedotkne."

