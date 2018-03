TASR

Dnes o 12:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Speváčka a herečka Barbora Poláková vydáva druhý album ZE.MĚ

Druhý album už predznamenal cenou Anděl 2017 ovenčený klip Po válce, singlovou dvojkou je Vono, ktorej videoklip nakrúcali v pražskom metre.

Na archívnej snímke Barbora Poláková. Odniesla si dokonca dve sošky anjelov: V kategórii objav roka a v kategórii skladba roka. Praha, 9. apríla 2016. — Foto: TASR - Bohdan Kopčák

Bratislava 23. marca (TASR) - Nový album českej speváčky a herečky Barbory Polákovej ZE.MĚ vydáva v piatok Supraphon. Od albumovej dvojky fanúšikovia veľa očakávajú, keďže debut Barbory Polákovej má na svojom konte viacero úspechov - dve ceny českej Akadémie populárnej hudby Anděl 2015 (v kategórii Objav a Pieseň roka), jeden z najúspešnejších českých klipov ku skladbe Nafrněná, zlatá i platinová platňa vydavateľa.

Druhý album už predznamenal cenou Anděl 2017 ovenčený klip Po válce, singlovou dvojkou je Vono, ktorej videoklip nakrúcali v pražskom metre. Nové piesne znejú aj na aktuálnom turné speváčky, v rámci ktorého sa na jednom koncerte predstaví aj slovenskému publiku.

Okrem už zverejnených dvoch singlov prináša ZE.MĚ ďalších desať nových piesní, ktoré vznikli rovnako ako debut v spolupráci s producentom Janom P. Muchowom. Práve Muchow spoločne s Polákovou a jej kapelníkom a klávesistom Davidom Hlaváčom majú zásadný podiel na finálnej podobe novinky.

Speváčka a herečka album charakterizuje v porovnaní so svojím debutom ako "sústredenejší, ucelenejší a zacentrovanejší". "Tvorivý proces bol vďaka tomu predovšetkým o prirodzenom raste jednotlivých skladieb. Nič nikam násilím netlačíme," vysvetľuje Barbora. "Ako prvý bol vždy text. A ten si sám musel povedať, kade chce ísť. V tom si, myslím, všetci traja rozumieme. Honza dostal od Davida už celkom prepracované demá. Ale jeho zásahy to napriek tomu zase posunuli ďalej a inak, než by nám dvom s Davidom napadlo," približuje priebeh prác na albume, ktorého základy vznikli v priebehu niekoľkých intenzívnych sústredení v úzkej spolupráci s Hlaváčom. Ten má tentoraz nemalý podiel aj na textoch.

"Pracovať vo dvojici je väčšia zábava a je to kreatívnejšia práca. Tým, že sme sa rozprávali a uchopovali naše myšlienky nahlas, prehlbovali sa aj témy, o ktorých som chcela písať. A doviedlo nás to zas niekam inam, než keby som to splietala niekde sama," dodáva Poláková, ktorá v prípade ZE.MĚ naspievala všetkých 12 piesní sama, iba s menšou výpomocou detského zboru (ten je okrem iného počuť aj v nahrávke Vono).

Novinkou je tiež využitie sláčikového orchestra, ktorý v jednotlivých skladbách prispieva k farebnosti a hĺbke. Pestré aranžmány sú spoločne s väčšou žánrovou otvorenosťou jedným z výrazných poznávacích znakov nových piesní. Tým ďalším je svojbytná poetika, ktorá sa vymyká všetkým kategóriám a na domácej scéne by ťažko hľadala konkurenciu. "Nečakané spojenia, hravosť, ale i ľahkosť a civilná samozrejmosť, s akou Barbora Poláková glosuje svoj vlastný svet i dianie okolo nás, sú natoľko originálne a nákazlivé, že mnohé z nich majú potenciál zľudovieť," uviedla pre TASR Adriána Čahojová, PR manažérka vydavateľstva Supraphon pre Slovenskú republiku.

Barbora Poláková vystúpi po prvý raz na Slovensku v sobotu 24. marca v bratislavskom klube Ateliér Babylon.