Dúbravku trápi koleno, vo finále proti Thajsku by však mal nastúpiť

Brankár Newcastlu United dúfa, že Slováci v thajskej metropole nadviažu na rok 2004 a budú sa tešiť z celkového prvenstva.

Na archívnej snímke brankár Slovenska Martin Dúbravka. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bangkok 23. marca (TASR) - Brankár Martin Dúbravka je po víťaznom zápase slovenskej futbalovej reprezentácie nad Spojenými arabskými emirátmi (2:1) v opatere lekárov. Má problémy s kolenom, v nedeľňajšom finále King's Cupu v Bangkoku proti domácemu Thajsku (14.30 SEČ) by však mal nastúpiť.

"Zregenerovať sa dá za dva dni, ktoré máme pred sebou, ale mňa bude limitovať koleno. Už ráno pred duelom so SAE som v ňom cítil mierne pnutie a potom počas neho som po nejakých dvoch výkopoch pocítil, ako ma vzadu v kolene začalo pichať. Preto som počas zápasu na chvíľku zvolil menšiu pauzu a nechal som sa ošetrovať. Chcel som, aby sa zistilo, či je všetko v poriadku. Som rád, že som mohol zápas nakoniec dohrať. A teraz budem v plnej opatere našich lekárov. Verím, že to napokon nebude nič vážnejšie," povedal Dúbravka v rozhovore pre futbalsfz.sk.

Brankár Newcastlu United dúfa, že Slováci v thajskej metropole nadviažu na rok 2004 a budú sa tešiť z celkového prvenstva. Proti domácemu tímu však očakáva ťažký duel. "Sme asi favoriti turnaja, sme v renkingu síce najvyššie z tímov, ktoré sú tu, ale ako sme videli aj v súboji so SAE, nebolo to jednoduché. Papierovo sme najsilnejšie mužstvo, ale dnes sa už dá hrať s každým, súper sa vie na každého dobre pripraviť a to isté musíme urobiť aj my. Pevne verím, že na konci tohto podujatia sa budeme radovať," dodal Dúbravka.